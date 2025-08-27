Жизнь со спортсменом не является такой радужной и яркой: плотный график соревнований и тренировок, эмоциональная нестабильность, постоянная занятость давит на личную жизнь звезд спорта. Далеко не все пары выдерживают такой ритм и стиль жизни, поэтому идут разными жизненными дорогами. 24 Канал рассказывает о самых громких разводах в украинском спорте.

Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров воспитывает двух сыновей – Александра и Никиту в счастливом браке с женой Анной. С красавицей модельной внешности футбольная легенда живет в официальном браке с 2016-го года, когда отгуляли пышную свадьбу.

В том же году Сергей и Анна впервые стали родителями в совместном браке. Однако брак с Анной стал для Реброва не первыми официальными отношениями, которые превратились в семью. О первой жене наставника Людмила известно не так много.



Ребров с женой и сыном от первого брака / Фото novaya.com.ua

Их брак длился около 15 лет, а Людмила подарила бывшему футболисту сына, которого назвали Дмитрием. Сергей Станиславович нечасто делился деталями личной жизни. Зато было известно, что Людмила ездила за мужем в Лондон. Ребров поиграл за английские Тоттенхэм (73 матча) и Вест Хэм (32 игры).

Впоследствии Людмила стала виновницей резонансного ДТП. Тогда еще жена футболиста не доехала к Реброву на базу Динамо, которая в Конча-Заспе. В марте 2013-го Людмила Реброва, которая управляла автомобилем марки Range Rover, врезалась в Жигули, выехав на встречную полосу. В результате столкновения погибла 19-летняя пассажирка автомобиля Жигули, которая были еще и в надежде, а ее муж попал в реанимацию.

После этого смертельного ДТП Людмила вместе с сыном уехала в Великобританию. Ребров долго же не грустил, ведь уже имел роман со своей нынешней женой.

Ольга Харлан

Также свою единственную в жизни любовь не удалось найти олимпийской чемпионке Ольге Харлан. Титулованная фехтовальщица была в браке с коллегой по работе Дмитрием Бойко. Пара узаконила свои отношения в 2014-м, а до этого еще некоторое время встречалась перед тем, как тогдашний избранник спортсменки сделал ей предложение руки и сердца.



Харлан с первым мужем / Фото из инстаграма

Однако семейная жизнь спортивных супругов продолжалась недолго. Бойко отправился работать за океан. Зато Харлан не хотела надолго уезжать из Украины в США. После реабилитации фехтовальщица решила вернуться в Украину. Расстояние остудило отношения супругов, которые стали чужими людьми. После своего дня рождения Ольга предложила Дмитрию временно прекратить общение. А уже в 2018 году стало известно о разводе Ольги Харлан.

Уже длительное время сердце титулованной спортсменки занято красавцем из Италии и одновременно успешным фехтовальщиком Луиджи Самеле. Ольга живет с бойфрендом в Италии, а также не забывает возвращаться на Родину, в частности родной Николаев.

Елена Пидгрушная

В мае 2025-го появилась информация, что бывшая лидер сборной Украины по биатлону Елена Пидгрушная в третий раз вышла замуж. Мужем именитой биатлонистки стал военнослужащий Ростислав.



Пидгрушная с первым официальным мужем / Фото biathlon.com.ua

Первым официальным мужем биатлонистки был бывший народный депутат Верховной Рады от ВО "Свобода" Алексей Кайда. Их брак длился с 2013-го по 2016-й годы. После чего Елена построила официальную семью с экс-спортсменом Иваном Билосюком, с которым вышла замуж в 2021-м.

В сезоне-2021/2022 биатлонистка даже выступала под фамилией своего второго мужа. И снова Пидгрушная прожила в браке три года. Спортсменка не захотела вдаваться в детали своего второго развода.

Андрей Пятов

Если Елена Пидгрушная недавно пошла в третий раз под венец, то в семье бывшего вратаря донецкого Шахтера Андрея Пятова пробежала черная кошка. Жена экс-футболиста подала на развод после почти 20 лет брака. Об этом впервые стало известно в ноябре прошлого года.



Андрей Пятов с экс-супругой Юлией / Фото из инстаграма женщины

Андрей признал свою речь в разрушении брака. Нынешний наставник голкиперов "горняков" сообщил, что ошибки, которые он совершил, нельзя было исправить.

Сама же Юлия заявила, что разошлась с отцом своих общих детей, без скандалов. Бывшая Пятова заверила, что Андрей является замечательным человеком и образцовым отцом. Журналист Игорь Бурбас называл игровую зависимость Пятова, как одну из главных причин разрыва семьи.

Анна Ризатдинова

Бронзовая олимпийская призерка Рио-2016 по художественной гимнастике Анна Ризатдинова уже также была в браке. Титулованная гимнастка была в браке со скандальным олигархом Александром Онищенко, от которого у нее есть сын Роман. Мальчик родился на этот свет в 2017 году.



Ризатдинова с Онищенко / Фото из инстаграма экс-гимнастки

Их семейная жизнь продолжалась до 2019-го, в котором Анна и Александр развелись. Бывшая гимнастка успевает не только заниматься собственной Академией по художественной гимнастке, заниматься собственной раскрученностью и самостоятельно воспитывать сына. Биологический отец не общается с парнем.

Вячеслав Узелков

Бывший чемпион WBA Inter-Continental, IBO International и WBO Inter-Continental в полутяжелом весе Вячеслав Узелков за свою короткую судьбу успел насладиться семейной жизнью. Правда, этот период в жизни боксера не был слишком приятным и долгим.

В 2021-м году Узелков, который прожил в браке с фитнес-тренером Мариной Боржемской 22 долгих года, снова стал холостяком. В официальных отношениях у пары родилось двое детей – сын Роберт (2009) и дочь Оливия (2012). После развода пара обвиняла в своих бедах друг друга. В частности Вячеслав жаловался, что уже экс-супруга мешала ему общаться с мамой.



Узелков с бывшей женой / Фото tv.ua

Мужчина даже ходил искать новую любовь на телешоу "Женитьба вслепую", но отдал кольцо, отметив, что у него до сих пор не угасли чувства к бывшей жене. В конце 2023-го Узелков сообщил о втором официальном браке, но деталей о своей избраннице не раскрывал.

К сожалению, последнее время спортивное прошлое сильно ударило по здоровью Вячеслава, который не раз попадал в больницу. Перед этим еще несколько лет назад экс-боксер пережил инсульт. В 2020-м перед своим 41-летием бывший боксер отметил, что пережил в своей жизни некоторые моменты, при которых должен был погибнуть.

В конце марта 2024 года у спортсмена обнаружили тромб в сердце и в аорте. Также врачи диагностировали у Узелкова гангрену ноги. В апреле боксер перенес сложную операцию на сердце. К сожалению, 9 ноября 2024-го сердце титулованного экс-боксера перестало биться.

И это далеко не все пары, дороги которых разошлись по ходу семейной жизни.