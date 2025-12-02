10 июня 2025 года Александр Филимонов принял участие в так называемом "матче героев". В пропогандистской встрече ветераны российского футбола играли с участниками российского вторжения в Украину, сообщает 24 Канал со ссылкой на Миротворец.
Как Филимонов попал в базу Миротворца?
Позорный матч проходил в городе Балашиха, Московской области. В матче также приняли участие бывший футболист сборной Украины Дмитрий Парфенов, друг Владислава Ващука по Спартаку Егор Титов, Андрей Тихонов, Александр Ширко. Тренером команды был Валерий Гладилин.
Александра Филимонова внесли в базу Миротворца / скриншот с сайта Миротворец
Что известно о Филимонове?
- Александр Филимонов некоторое время считался одним из лучших голкиперов России. Он был основным вратарем Спартака и сборной.
- Поворотным моментом в карьере Филимонова стал матч отбора на Евро-2000 против Украины (1:1). За три минуты до завершения матча Андрей Шевченко забил гол благодаря роковой ошибке голкипера россиян. После подачи со стандарта Филимонов пытался поймать мяч, но итоге отправил его в ворота.
- Летом 2001 года Филимонов стал игроком киевского Динамо. Валерий Лобановский пригласил россиянина из-за травмы основного голкипера "бело-синих" Александра Шовковского. Однако в матчах Лиги чемпионов Филимонов допускал ошибки, из-за чего потерял место в основе. В итоге в начале 2001 года голкипер вернулся в Россию.
- По данным Transfermarkt, в составе Динамо Филимонов сыграл 10 матчей, в которых пропустил 10 голов. В сборной России голкипер провел 16 поединков.