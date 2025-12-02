10 червня 2025 року Олександр Філімонов взяв участь у так званому "матчі героїв". У пропагандистській зустрічі ветерани російського футболу грали з учасниками російського вторгнення в Україну, повідомляє 24 Канал з посиланням на Миротворець.

Як Філімонов потрапив до бази Миротворця?

Ганебний матч проходив у місті Балашиха, Московської області. У матчі також взяли участь колишній футболіст збірної України Дмитро Парфьонов, друг Владислава Ващука по Спартаку Єгор Тітов, Андрій Тихонов, Олександр Ширко. Тренером команди був Валерій Гладилін.

Олександра Філімонова внесли у базу Миротворця / скриншот з сайту Миротворець

Що відомо про Філімонова?