Во время интервью журналист издания NV поинтересовался у Елены Пидгрушной обстоятельствами ее знакомства с бывшим лыжником Иваном Билосюком. На что легендарная биатлонистка сообщила об их разводе, пишет 24 Канал.

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Пидгрушная подтвердила развод с Билосюком

Елена отказалась рассказывать детали расставания с мужем, подтвердив лишь сам факт.

Мы уже разведены. Не хотела бы об этом говорить,

– сказала Пидгрушная.

Напомним, что Елена Пидгрушная и Иван Билосюк поженились в 2021 году. Избранник чемпионки во время спортивной карьеры участвовал в Олимпийских играх-2006, а впоследствии работал сервисменом сборной Украины по биатлону.

Елена взяла фамилию мужа и с сезона 2021/22 выступала на соревнованиях как Билосюк.

С 2013 по 2016 год Пидгрушная была в браке с бывшим народным депутатом Верховной Рады от ВО "Свобода" Алексеем Кайдой.

Отметим, что последний международный старт Пидгрушной состоялся 18 марта 2023 года. Тогда на этапе Кубка мира в Голменколлене она заняла 57-е место в спринте.