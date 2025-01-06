Під час інтерв'ю журналіст видання NV поцікавився в Олени Підгрушної обставинами її знайомства з колишнім лижником Іваном Білосюком. На що легендарна біатлоністка повідомила про їхнє розлучення, пише 24 Канал.

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Підгрушна підтвердила розлучення з Білосюком

Олена відмовилася розповідати деталі розставання з чоловіком, підтвердивши лише сам факт.

Ми вже розлучені. Не хотіла б про це говорити,

– сказала Підгрушна.

Нагадаємо, що Олена Підгрушна та Іван Білосюк одружилися у 2021 році. Обранець чемпіонки під час спортивної кар'єри брав участь в Олімпійських іграх-2006, а згодом працював сервісменом збірної України з біатлону.

Олена взяла прізвище чоловіка та з сезону 2021/22 виступала на змаганнях як Білосюк.

З 2013 по 2016 рік Підгрушна була у шлюбі з колишнім народним депутатом Верховної Ради від ВО "Свобода" Олексієм Кайдою.

Зазначимо, що останній міжнародний старт Підгрушної відбувся 18 березня 2023 року. Тоді на етапі Кубка світу в Голменколлені вона посіла 57-ме місце в спринті.