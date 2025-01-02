Німецький Обергоф прийматиме четвертий етап Кубка світу з біатлону з 9 до 12 січня. У програмі змагань заплановані спринти, гонки переслідування та змішані естафети, пише 24 Канал з посиланням на Біатлон України.

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Хто з українців вирушить до Обергофа

У складі збірної України у порівнянні з попереднім етапом в Ансі відбулося кілька змін. До жіночої команди повернулася Ірина Петренко, яка оговталася після перелому ноги. Чотириразова чемпіонка Європи повернулася на трасу на початку грудня.

Дебютний виклик до першої збірної отримала Дарина Чалик. 23-річна біатлоністка отримала шанс виступити на рівні Кубка світу.

Вибули зі складу Олександра Меркушина та Лілія Стеблина, які готуватимуться до виступу на Універсіаді, яка розпочнеться 14 січня.

У чоловічій команді відбулася лише одна зміна. Тарас Лесюк, який став найкращим українцем на Кубку IBU, замінить Артема Тищенка.

Склад збірної України

Жінки: Юлія Джима, Христина Дмитренко, Анна Кривонос, Олена Городна, Ірина Петренко та Дарина Чалик.

Юлія Джима, Христина Дмитренко, Анна Кривонос, Олена Городна, Ірина Петренко та Дарина Чалик. Чоловіки: Віталій Мандзин, Дмитро Підручний, Антон Дудченко, Тарас Лесюк та Богдан Цимбал.

Зазначимо, що програму Кубка світу в Обергофі відкриє жіночий спринт. Гонка на 7,5 кілометрів відбудеться 9 січня.