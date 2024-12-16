30 листопада стартує біатлонний сезон, який розпочнеться у фінському Контіолахті. Новий сезон відкриють одразу дві естафетні гонки – одиночна змішана естафета та традиційна змішана естафета. 24 Канал зібрав в один календар розклад усіх головних стартів із біатлону у сезоні-2024/2025.

До теми Кубок світу-2024/2025: де дивитися біатлонні гонки в Україні

Календар та розклад біатлонних змагань

Біатлоністи змагатимуться за нагороди не лише на дев'яти етапах Кубка світу. Із 29-го січня по 2-ге лютого нового 2025 року триватиме чемпіонат Європи із біатлону, який прийме італійське місто Мартел-валь-Мартелло.

А от через 10 днів після ЧЄ стартує й чемпіонат світу у швейцарському Ленцергайде – з 12-го по 23-тє лютого 2025 року.

Останній етап Кубка світу, який поставить крапку на біатлонному сезоні, відбудеться у норвезькому Гольменколлені – з 21-го по 23-тє березня 2025 року.

1-й етап Кубка світу (30 листопада – 8 грудня) Контіолахті, Фінляндія

30 листопада (14:15) – одиночна змішана естафета

30 листопада (16:45) – змішана естафета

1 грудня (14:45) – чоловіча естафета, 4х7,5 кілометра

1 грудня (18:25) – жіноча естафета, 4х6 кілометрів

3 грудня (17:20) – чоловіча індивідуальна гонка, 15 кілометрів

4 грудня (17:20) – жіноча індивідуальна гонка, 12,5 кілометра

6 грудня (17:20) – чоловічий спринт, 10 кілометрів

7 грудня (18:10) – жіночий спринт, 7,5 кілометрів

8 грудня (15:30) – мас-старт, чоловіки, 15 кілометрів

8 грудня (18:10) – мас-старт, жінки, 12,5 кілометрів

2-й етап Кубка світу (13-15 грудня), Гохфільцен, Австрія

13 грудня (12:30) – жіночий спринт, 7,5 кілометрів

13 грудня (15:20) – чоловічий спринт, 10 кілометрів

14 грудня (13:15) – жіноча гонка переслідування, 10 кілометрів

14 грудня (15:45) – чоловіча гонка переслідування, 12,5 кілометрів

15 грудня (12:30) – жіноча естафета, 4х6 кілометрів

15 грудня (15:15) – чоловіча естафета, 4х7,5)

3-й етап Кубка світу (19-22 грудня), Ансі, Франція

19 грудня (15:20) – чоловічий спринт, 10 кілометрів

20 грудня (15:20) – жіночий спринт, 7,5 кілометрів

21 грудня (13:30) – чоловіча гонка переслідування, 12,5 кілометрів

21 грудня (15:45) – жіноча гонка переслідування, 10 кілометрів

22 грудня (13:30) – чоловічий мас-старт, 15 кілометрів

22 грудня (15:45) – жіночий мас-старт, 12,5 кілометрів

4-й етап Кубка світу (9-12 січня), Обергоф, Німеччина

9 січня (15:20) – жіночий спринт, 7,5 кілометрів

10 січня (15:20) – чоловічий спринт, 10 кілометрів

11 січня (13:30) – жіноча гонка переслідування, 10 кілометрів

11 січня (15:45) – чоловіча гонка переслідування, 12,5 кілометрів

12 січня (13:20) – змішана естафета

12 січня (15:30) – одиночна змішана естафета

5-й етап Кубка світу (15-19 січня), Рупольдинг, Німеччина

15 січня (15:10) – чоловіча індивідуальна гонка, 20 кілометрів

16 січня (15:10) – жіноча індивідуальна гонка, 15 кілометрів

17 січня (15:20) – чоловіча естафета, 4х7,5 кілометра

18 січня (15:20) – жіноча естафета, 4х6 кілометрів

19 січня (13:30) – чоловічий мас-старт, 15 кілометрів

19 січня (16:00) – жіночий мас-старт, 12,5 кілометра

6-й етап Кубка світу (23-26 січня), Антгольц-Антерсельва, Італія

23 січня (15:30) – жіночий спринт, 7,5 кілометра

24 січня (15:30) – чоловічий спринт, 10 кілометрів

25 січня (14:00) – жіноча гонка переслідування, 10 кілометрів

25 січня (15:55) – чоловіча естафета, 4х7,5 кілометра

26 січня (13:05) – жіноча естафета, 4х6 кілометрів

26 січня (15:45) – чоловіча гонка переслідування, 12,5 кілометрів

Чемпіонат Європи (29 січня – 2 лютого), Мартел-валь-Мартелло, Італія

29 січня (11:30) – жіноча індивідуальна гонка, 15 кілометрів

29 січня (15:30) – чоловіча індивідуальна гонка, 20 кілометрів

31 січня (11:45) – жіночий спринт, 7,5 кілометрів

31 січня (15:15) – чоловічий спринт, 10 кілометрів

1 лютого (14:45) – жіноча гонка переслідування, 10 кілометрів

1 лютого (14:45) – чоловіча гонка переслідування, 12,5 кілометрів

2 лютого (11:45) – жіноча естафета, 4х6 кілометрів

2 лютого (14:45) – чоловіча естафета, 4х7,5 кілометрів

Чемпіонат світу (12-23 лютого), Ленцергайде, Швейцарія

12 лютого (15:30) – змішана естафета

14 лютого (16:05) – жіночий спринт, 7,5 кілометра

15 лютого (16:05) – чоловічий спринт, 10 кілометрів

16 лютого (13:05) – жіноча гонка переслідування, 10 кілометрів

16 лютого (16:05) – чоловіча гонка переслідування, 12,5 кілометра

18 лютого (16:05) – жіноча індивідуальна гонка, 15 кілометрів

19 лютого (16:05) – чоловіча індивідуальна гонка, 20 кілометрів

20 лютого (17:05) – одиночна змішана естафета

22 лютого (13:05) – жіноча естафета, 4х6 кілометрів

22 лютого (16:05) – чоловіча естафета, 4х7,5 кілометра

23 лютого (14:45) – жіночий мас-старт, 12,5 кілометра

23 лютого (17:05) – чоловічий мас-старт, 15 кілометрів

7-й етап Кубка світу (6-9 березня), Нове-Мєсто, Чехія

6 березня (19:20) – чоловічий спринт, 10 кілометрів

7 березня (19:20) – жіночий спринт, 7,5 кілометра

8 березня (15:55) – чоловіча гонка переслідування, 12,5 кілометрів

8 березня (18:40) – жіноча гонка переслідування, 10 кілометрів

9 березня (14:50) – чоловіча естафета, 4х7,5 кілометра

9 березня (17:45) – жіноча естафета, 4х6 кілометра

8-й етап Кубка світу (13-16 березня), Поклюка, Словенія

13 березня (16:15) – жіноча індивідуальна гонка, 15 кілометрів

14 березня (16:15) чоловіча індивідуальна гонка, 20 кілометрів

15 березня (14:05) – змішана естафета

15 березня (16:45) – одиночна змішана естафета

16 березня (14:45) – жіночий мас-старт, 12,5 кілометра

16 березня (16:45) – чоловічий мас-старт, 15 кілометрів

9-й етап Кубка світу (21-23 березня), Гольменколлен, Норвегія

21 березня (14:30) – чоловічий спринт, 10 кілометрів

21 березня (17:15) – жіночий спринт, 7,5 кілометра

22 березня (14:45) – чоловіча гонка переслідування, 12,5 кілометра

22 березня (16:50) – жіноча гонка переслідування, 10 кілометрів

23 березня (14:15) – чоловічий мас-старт, 15 кілометрів

23 березня (16:45) – жіночий мас-старт, 12,5 кілометрів

За результатами усіх етапів Кубка світу визначиться переможець і переможниця загального заліку сезону-2024/2025.