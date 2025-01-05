30 ноября стартует биатлонный сезон, который начнется в финском Контиолахти. Новый сезон откроют сразу две эстафетные гонки – одиночная смешанная эстафета и традиционная смешанная эстафета. 24 Канал собрал в один календарь расписание всех главных стартов по биатлону в сезоне-2024/2025.
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Календарь и расписание биатлонных соревнований
Биатлонисты будут соревноваться за награды не только на девяти этапах Кубка мира. С 29-го января по 2-е февраля нового 2025 года продлится чемпионат Европы по биатлону, который примет итальянский город Мартел-валь-Мартелло.
А вот через 10 дней после ЧЕ стартует и чемпионат мира в швейцарском Ленцергайде – с 12-го по 23-е февраля 2025 года.
Последний этап Кубка мира, который поставит точку на биатлонном сезоне, состоится в норвежском Хольменколлене – с 21-го по 23-е марта 2025 года.
1-й этап Кубка мира (30 ноября – 8 декабря) Контиолахти, Финляндия
- 30 ноября (14:15) – одиночная смешанная эстафета
- 30 ноября (16:45) – смешанная эстафета
- 1 декабря (14:45) – мужская эстафета, 4х7,5 километров
- 1 декабря (18:25) – женская эстафета, 4х6 километров
- 3 декабря (17:20) – мужская индивидуальная гонка, 15 километров
- 4 декабря (17:20) – женская индивидуальная гонка, 12,5 километров
- 6 декабря (17:20) – мужской спринт, 10 километров
- 7 декабря (18:10) – женский спринт, 7,5 километров
- 8 декабря (15:30) – масс-старт, мужчины, 15 километров
- 8 декабря (18:10) – масс-старт, женщины, 12,5 километров
2-й этап Кубка мира (13-15 декабря), Гохфильцен, Австрия
- 13 декабря (12:30) – женский спринт, 7,5 километров
- 13 декабря (15:20) – мужской спринт, 10 километров
- 14 декабря (13:15) – женская гонка преследования, 10 километров
- 14 декабря (15:45) – мужская гонка преследования, 12,5 километров
- 15 декабря (12:30) – женская эстафета, 4х6 километров
- 15 декабря (15:15) – мужская эстафета, 4х7,5)
3-й этап Кубка мира (19-22 декабря), Анси, Франция
- 19 декабря (15:20) – мужской спринт, 10 километров
- 20 декабря (15:20) – женский спринт, 7,5 километров
- 21 декабря (13:30) – мужская гонка преследования, 12,5 километров
- 21 декабря (15:45) – женская гонка преследования, 10 километров
- 22 декабря (13:30) – мужской масс-старт, 15 километров
- 22 декабря (15:45) – женский масс-старт, 12,5 километров
4-й этап Кубка мира (9-12 января), Оберхоф, Германия
- 9 января (15:20) – женский спринт, 7,5 километров
- 10 января (15:20) – мужской спринт, 10 километров
- 11 января (13:30) – женская гонка преследования, 10 километров
- 11 января (15:45) – мужская гонка преследования, 12,5 километров
- 12 января (13:20) – смешанная эстафета
- 12 января (15:30) – одиночная смешанная эстафета
5-й этап Кубка мира (15-19 января), Рупольдинг, Германия
- 15 января (15:10) – мужская индивидуальная гонка, 20 километров
- 16 января (15:10) – женская индивидуальная гонка, 15 километров
- 17 января (15:20) – мужская эстафета, 4х7,5 километров
- 18 января (15:20) – женская эстафета, 4х6 километров
- 19 января (13:30) – мужской масс-старт, 15 километров
- 19 января (16:00) – женский масс-старт, 12,5 километров
6-й этап Кубка мира (23-26 января), Антгольц-Антерсельва, Италия
- 23 января (15:30) – женский спринт, 7,7 5 километров
- 24 января (15:30) – мужской спринт, 10 километров
- 25 января (14:00) – женская гонка преследования, 10 километров
- 25 января (15:55) – мужская эстафета, 4х7,5 километров
- 26 января (13:05) – женская эстафета, 4х6 километров
- 26 января (15:45) – мужская гонка преследования, 12,5 километров
Чемпионат Европы (29 января – 2 февраля), Мартел-валь-Мартелло, Италия
- 29 января (11:30) – женская индивидуальная гонка, 15 километров
- 29 января (15:30) – мужская индивидуальная гонка, 20 километров
- 31 января (11:45) – женский спринт, 7,5 километров
- 31 января (15:15) – мужской спринт, 10 километров
- 1 февраля (14:45) – женская гонка преследования, 10 километров
- 1 февраля (14:45) – мужская гонка преследования, 12,5 километров
- 2 февраля (11:45) – женская эстафета, 4х6 километров
- 2 февраля (14:45) – мужская эстафета, 4х7,5 километров
Чемпионат мира (12-23 февраля), Ленцергайде, Швейцария
- 12 февраля (15:30) – смешанная эстафета
- 14 февраля (16:05) – женский спринт, 7,5 километров
- 15 февраля (16:05) – мужской спринт, 10 километров
- 16 февраля (13:05) – женская гонка преследования, 10 километров
- 16 февраля (16:05) – мужская гонка преследования, 12,5 километров
- 18 февраля (16:05) – женская индивидуальная гонка, 15 километров
- 19 февраля (16:05) – мужская индивидуальная гонка, 20 километров
- 20 февраля (17:05) – одиночная смешанная эстафета
- 22 февраля (13:05) – женская эстафета, 4х6 километров
- 22 февраля (16:05) – мужская эстафета, 4х7,5 километров
- 23 февраля (14:45) – женский масс-старт, 12,5 километров
- 23 февраля (17:05) – мужской масс-старт, 15 километров
7-й этап Кубка мира (6-9 марта), Нове-Место, Чехия
- 6 марта (19:20) – мужской спринт, 10 километров
- 7 марта (19:20) – женский спринт, 7,5 километров
- 8 марта (15:55) – мужская гонка преследования, 12,5 километров
- 8 марта (18:40) – женская гонка преследования, 10 километров
- 9 марта (14:50) – мужская эстафета, 4х7,5 километров
- 9 марта (17:45) – женская эстафета, 4х6 километров
8-й этап Кубка мира (13-16 марта), Поклюка, Словения
- 13 марта (16:15) – женская индивидуальная гонка, 15 километров
- 14 марта (16:15) мужская индивидуальная гонка, 20 километров
- 15 марта (14:05) – смешанная эстафета
- 15 марта (16:45) – одиночная смешанная эстафета
- 16 марта (14:45) – женский масс-старт, 12,5 километров
- 16 марта (16:45) – мужской масс-старт, 15 километров
9-й этап Кубка мира (21-23 марта), Гольменколлен, Норвегия
- 21 марта (14:30) – мужской спринт, 10 километров
- 21 марта (17:15) – женский спринт, 7,5 километров
- 22 марта (14:45) – мужская гонка преследования, 12,5 километров
- 22 марта (16:50) – женская гонка преследования, 10 километров
- 23 марта (14:15) – мужской масс-старт, 15 километров
- 23 марта (16:45) – женский масс-старт, 12,5 километров
По результатам всех этапов Кубка мира определится победитель и победительница общего зачета сезона-2024/2025.