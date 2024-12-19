30 листопада у фінському Контіолахті розпочнеться новий сезон Кубка світу. Програму нового біатлонного сезону відкриє одиночна змішана естафета, пише 24 канал.

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Де дивитися біатлонні гонки в Україні

Загалом у календарі Кубка світу-2024/2025 заплановано 9 етапів, а також чемпіонат світу. Він відбудеться у лютому 2025 року у швейцарському Ленцергайде. Зокрема у січні 2025 року запланований чемпіонат Європи в Італії.

В Україні офіційним транслятором біатлонних змагань є телеканал Суспільне Спорт. Також перегляд гонок Кубка світу буде доступний на регіональних каналах Суспільного.

Відзначимо, що останні біатлонні гонки сезону-2024/2025 відбудеться 23 березня у норвезькому Холменколені. Це будуть жіночий та чоловічий мас-старти.