За своєю спиною Катерина Серебрянська має не один десяток різноманітних нагород. 24 Канал розповідає про колишню художню гімнастку, яка стала мамою та переїхала жити за кордон.

Яким було спортивне минуле Катерини Серебрянської?

Катерина Серебрянська із дитинства була у спортивній атмосфері. Майбутня чемпіонка народилась у сім'ї спортсменів. Батько – Олег Васильович – майстер спорту з футболу, а мама Любов Овсіївна – майстер спорту із гімнастики.

У 4-річному віці Катерину віддали на художню гімнастику. Її першою перемогою став тріумф на турнірі "Олімпійська надія України" у віці 10 років.

У проміжок із 1992-го по 1996-й роки Серебрянська завоювала 18 нагород чемпіонату світу, із яких 8 – золотих. 17 медалей Серебрянська привезла із чемпіонату Європи, а також має у своєму доробку медалі Ігор доброї волі та інших змагань.

Золотий виступ Серебрянської на Олімпіаді-1996: дивіться відео

Найвищою та найсерйознішою медаллю у кар'єрі колишньої художньої гімнастки залишається "золото" Олімпійських ігор-1996 в Атланті. Нагороду найвищого ґатунку Серебрянська завоювала у багатоборстві.

Чим займається та що відомо про особисте життя Серебрянської?

У 1999-му році Серебрянська оголосила про закінчення кар'єри та разом із мамою відкрила першу дитячу школу гімнастики для здоров'я "Студія Серебрянських". А вже у 2000-му Катерина вперше стала мамою сина, якого назвала Євгеном. На момент народження дитини Катерина не була у шлюбі.

Особисте життя олімпійської чемпіонки було завжди під сімома замками. Відомо було лише, що сина Катерина народила від бізнесмена, ім'я якого не розкривала. Вони не узаконили свої стосунки, але чоловік брав участь у вихованні свого первістка.



Серебрянська живе у Лондоні / Фото з інстаграму Катерини

Після закінчення кар'єри Серебрянська не лише була мамою. Катерина стала експерткою зі здорового харчування, була частенько на телебаченні та вела власний блог. Катерина знімалась у рекламі, 20 років працювала у Business&Life тренером, створивши власну систему, як досягнути мети та не втрачати самомотивацію

Також відомо, що ексгімнастка була у стосунках із лідером гурту "ТНМК" Фаготом. Пара була разом понад 4 роки. У 2009-му році пара оголосила про розставання.

У лютому Серебрянська у своїх соцмережах сповістила про вступ до коледжу натуральної медицини у Лондоні, де вже проживала колишня гімнастка.

Саме за кордоном титулована гімнастка зустріла своє нове кохання. У 2015-му році Серебрянська вийшла заміж за бізнесмена. Цікаво, що Серебрянська знайшла свого чоловіка, який завжди був поруч. Вона одружилась зі своїм давнім другом, від якого згодом народила двох дітей: старшу дочку Марію та молодшого сина Костю.

Катерина Серебрянська наважилась на вагітність у 39 років.



Серебрянська із дітьми / Фото з інстаграму Катерини

Яка позиція Серебрянської щодо повномасштабної війни?

Про війну в Україні олімпійська чемпіонка говорить небагато. В її інстаграмі була публікація, у якій пояснила, що таке справжній патріотизм.

Також Серебрянська запевнила, що свою патріотичну позицію не обов'язково транслювати на публіку, а непублічно.

"Ти можеш демонструвати свій патріотизм публічно, а можеш діяти, не висвітлюючи це в соцмережах. Це особистий вибір кожного. Я дуже люблю Україну та щиро співчуваю всім українцям, які втратили рідних та близьких. Я співчуваю всім, хто залишився без дому, без звичного життя та спокою у серці".

Я молюся, щоб війна швидше закінчилася і допомагаю тим, що можу, тим, що вмію. Навіть якщо не висвітлюю це у соцмережах, як зазвичай очікують від публічних людей. Миру та любові всім,

– написала Серебрянська.

Свої соціальні мережі колишня гімнастка веде російською мовою.