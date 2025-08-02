На тій Олімпіаді-1996 Лілія Подкопаєва стала авторкою аж трьох нагород. 24 Канал розповідає про спортивну кар'єру колишньої гімнастки, її особисте життя, дітей та позицію щодо повномасштабної війни Росії в її рідній Україні.

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Що відомо про головні здобутки у кар'єрі Лілії Подкопаєвої?

Лілія Подкопаєва почала займатись спортивною гімнастикою у віці 5 років. Саме бабуся привела майбутню чемпіонку на цю спортивну секцію.

До 1997-го року гімнастка досягнула усіх спортивних вершин, про які лише можуть мріяти тисячі атлетів. Подкопаєва є чемпіонкою та призеркою світу (1994 – 1995) та Європи (1194 – 1996). Також Лілія завойовувала медалі Кубка Європи та інших міжнародних та національних змагань зі спортивної гімнастики.

Однак свого піка здобутків Подкопаєва досягла у 1996-му, коли завоювала три медалі Олімпійських ігор в Атланті. Українка стала чемпіонкою в абсолютній першості і вільних вправах. Також Лілія здобула срібну медаль на колоді.

Тоді 18-річна Подкопаєва на Іграх виконала елемент, над яким працювала 7 років і який увійшов в історію гімнастики з її іменем.

Золотий виступ Подкопаєвої на Олімпіаді-1996: дивіться відео

На жаль, на наступні Олімпійські ігри Лілія вже не потрапила. Через часті травми Подкопаєва вирішила завершити професійну кар'єру спортивної гімнастки.

Гойдалки в особистому життя титулованої гімнастки

У сімейному житті у Подкопаєвої були справжні гойдалки. Її першим офіційним чоловіком був донецький бізнесмен Тимофій Нагорний. У 2006-му році пара усиновила хлопчика, на ім'я Вадим, якому на той момент було лише 8 місяців.

Ще через декілька місяців подружжя дізналось про вагітність Лілії, хоча лікарі давали необнадійливі прогнози на можливість завагітніти через спортивні травми ексгімнастки. Однак вже наприкінці того ж року у Тимофія та Лілії народилась донечка, яку назвали Кароліною. Цікаво, що хресною дівчинки стала нинішня зрадниця України та співачка Ані Лорак.



Подкопаєва із першим чоловіком Нагорним / Фото з соцмереж

Але спільне сімейне життя колишньої спортсменки та бізнесмена не було довгим. У 2009-му подружжя офіційно розлучилось.

Через два роки Лілія знову пішла під вінець. Цього разу чоловіком колишньої гімнастки став Віктор Костирко. Ці стосунки пари тримались під сімома замками. Однак із близького оточення Подкопаєвої хтось повідомив, що союз пари тривав недовго.

Де зараз та чим займається Подкопаєва?

Колишня титулована гімнастка переїхала та вже давно проживає у США. Так склалось, що саме її переможне місто Атланта принесло сімейне щастя. Саме там Подкопаєва зустріла свого третього та нинішнього чоловіка – бізнесмена і підприємця Ігоря Дубинського, який вже давно проживав у цьому місті.

Теперішнє подружжя вперше зустрілось та познайомилось на вечері у спільних друзів. Дубинський підкорив серце колишньої гімнастки та зробив освідчення прямо у спортивній залі.

Так склалось, що діти Ігоря та Лілії знайшли спільну мову. А вже у 2019-му у них народилась молодша сестричка Евеліна. Подкопаєва стала багатодітною матусею.



Лілія Подкопаєва із молодшою донькою / Фото з інстаграму колишньої гімнастки

Її остання публікація у соцмережах була зроблена шість днів тому. За її інстаграмом стежать 128 тисяч користувачів цієї соцмережі. Подкопаєва згадала, що саме у цей день, але 29 років тому, здобула олімпійську медаль.

Також наприкінці червня поточного року Подкопаєва зустрілась із іншою титулованою українською гімнасткою, яка живе за океаном, Анною Безсоновою.



Подкопаєва та Безсонова / Фото з інстаграму Лілії

Нагадаємо, що у 2006-му колишня гімнастка перемогла на телепроєкті "Танці з зірками", де танцювала у парі із хореографом Сергієм Костецьким.

Позиція Подкопаєвої після початку повномасштабної війни в Україні?

Лілія Подкопаєва продовжує частенько приїжджати в Україну. Олімпійська чемпіонка обрала дуже активну позицію від початку повномасштабної війни, яку розв'язала Росія. В її профілі в інстаграмі надзвичайно багато патріотичних фото та світлин із жахіть, що щодня роблять росіяни в її рідній країні.

Вона разом із чоловіком займалась волонтерською діяльністю. За океаном Лілія перезапустила роботу міжнародного благодійного фонду, який спрямований на підтримку особливо вразливих верств населення.

Патріотична позиція Подкопаєвої / Фото з інстаграму Лілії