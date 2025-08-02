На той Олимпиаде-1996 Лилия Подкопаева стала автором аж трех наград. 24 Канал рассказывает о спортивной карьере бывшей гимнастки, ее личной жизни, детей и позицию относительно полномасштабной войны России в ее родной Украине.

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Что известно о главных достижениях в карьере Лилии Подкопаевой?

Лилия Подкопаева начала заниматься спортивной гимнастикой в возрасте 5 лет. Именно бабушка привела будущую чемпионку на эту спортивную секцию.

К 1997-му году гимнастка достигла всех спортивных вершин, о которых только могут мечтать тысячи атлетов. Подкопаева является чемпионкой и призером мира (1994 – 1995) и Европы (1194 – 1996). Также Лилия завоевывала медали Кубка Европы и других международных и национальных соревнований по спортивной гимнастике.

Однако своего пика достижений Подкопаева достигла в 1996-м, когда завоевала три медали Олимпийских игр в Атланте. Украинка стала чемпионкой в абсолютном первенстве и вольных упражнениях. Также Лилия получила серебряную медаль на бревне.

Тогда 18-летняя Подкопаева на Играх выполнила элемент, над которым работала 7 лет и который вошел в историю гимнастики с ее именем.

Золотое выступление Подкопаевой на Олимпиаде-1996: смотрите видео

К сожалению, на следующие Олимпийские игры Лилия уже не попала. Из-за частых травм Подкопаева решила завершить профессиональную карьеру спортивной гимнастки.

Качели в личной жизни титулованной гимнастки

В семейной жизни у Подкопаевой были настоящие качели. Ее первым официальным мужем был донецкий бизнесмен Тимофей Нагорный. В 2006-м году пара усыновила мальчика, по имени Вадим, которому на тот момент было всего 8 месяцев.

Еще через несколько месяцев супруги узнали о беременности Лилии, хотя врачи давали ненадежные прогнозы на возможность забеременеть из-за спортивных травм экс-гимнастки. Однако уже в конце того же года у Тимофея и Лилии родилась дочь, которую назвали Каролиной. Интересно, что крестной девочки стала нынешняя предательница Украины и певица Ани Лорак.



Подкопаева с первым мужем Нагорным / Фото из соцсетей

Но совместная семейная жизнь бывшей спортсменки и бизнесмена не была долгой. В 2009-м супруги официально развелись.

Через два года Лилия снова пошла под венец. На этот раз мужем бывшей гимнастки стал Виктор Костырко. Эти отношения пары держались под семью замками. Однако из близкого окружения Подкопаевой кто-то сообщил, что союз пары длился недолго.

Где сейчас и чем занимается Подкопаева?

Бывшая титулованная гимнастка переехала и уже давно проживает в США. Так сложилось, что именно ее победный город Атланта принес семейное счастье. Именно там Подкопаева встретила своего третьего и нынешнего мужа – бизнесмена и предпринимателя Игоря Дубинского, который уже давно проживал в этом городе.

Нынешние супруги впервые встретились и познакомились на ужине у общих друзей. Дубинский покорил сердце бывшей гимнастки и сделал предложение прямо в спортивном зале.

Так сложилось, что дети Игоря и Лилии нашли общий язык. А уже в 2019-м у них родилась младшая сестренка Эвелина. Подкопаева стала многодетной мамой.



Лилия Подкопаева с младшей дочерью / Фото из инстаграма бывшей гимнастки

Ее последняя публикация в соцсетях была сделана шесть дней назад. За ее инстаграмом следят 128 тысяч пользователей этой соцсети. Подкопаева вспомнила, что именно в этот день, но 29 лет назад, получила олимпийскую медаль.

Также в конце июня текущего года Подкопаева встретилась с другой титулованной украинской гимнасткой, которая живет за океаном, Анной Бессоновой.



Подкопаева и Бессонова / Фото из инстаграма Лилии

Напомним, что в 2006-м бывшая гимнастка победила на телепроекте "Танцы со звездами", где танцевала в паре с хореографом Сергеем Костецким.

Позиция Подкопаевой после начала полномасштабной войны в Украине?

Лилия Подкопаева продолжает частенько приезжать в Украину. Олимпийская чемпионка выбрала очень активную позицию от начала полномасштабной войны, которую развязала Россия. В ее профиле в инстаграме очень много патриотических фото и фотографий с ужасов, что ежедневно делают россияне в ее родной стране.

Она вместе с мужем занималась волонтерской деятельностью. За океаном Лилия перезапустила работу международного благотворительного фонда, который направлен на поддержку особо уязвимых слоев населения.

Патриотическая позиция Подкопаевой / Фото из инстаграма Лилии