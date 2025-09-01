Владислав Ванат заключил контракт с Жироной до лета 2030 года. 23-летний нападающий не стал первым динамовцем в каталонском клубе, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Жироны.

Что известно о трансфере Ваната в Жирону?

В испанском клубе не сообщили финансовых условий трансфера. Зато известный инсайдер Фабрицио Романо имеет информацию, что "бело-красные" согласились активировать клаусулу форварда, которая составляла 20 миллионов евро.

Владислав стал вторым динамовцем в заявке Жироны. С января 2023-го за испанский коллектив выступает Виктор Цыганков.

Презентация Ваната в Жироне: смотрите видео

Последний матч Владислава в киевском клубе пришелся на первый поединок плей-офф Лиги Европы против Маккаби Тель-Авив (21 августа), в котором киевляне потерпели поражение 1:3. Во втором матче Ванат был вне заявки Динамо во избежание зарабатывания травмы у нападающего, хотя на самой игре футболист присутствовал.

Главное о карьере Владислава Ваната: