Киевское Динамо сыграло свой пятый матч в текущем евросезоне. Подопечные Александра Шовковского вылетели из Лиги чемпионов и стали участниками квалификации Лиги Европы, сообщает 24 Канал.
Что ждало Динамо?
Соперником "бело-синих" стал тель-авивский Маккаби, который также вылетел из ЛЧ от Пафоса. В конце концов игровые проблемы Динамо оставляли опасения у фанатов клуба перед этими поединками.
В конце концов Шовковский пошел на кадровые изменения, оставив вне основы Тымчика, Бражка, Кабаева, Буяльского и Дубинчака. Матч был отложен на 15 минут из-за тяжелой погоды.
Впрочем, это не помешало Динамо провалить начало матча. Всего за 15 минут Маккаби смог создать 3-4 момента у ворот Нещерета и один из них завершился голом.
Маккаби – Динамо 3:1
Голы: Перец, 12, 69, Эхезкел, 58 – Волошин, 32.
Перец нашел брешь в защите Динамо и с острого угла точно пробил под перекладину. Оправиться киевляне смогли ближе к перерыву. Неплохой момент имел Ярмоленко, а вот Волошину удалось отыграть один мяч.
Назар откликнулся на проникающий пас от Ваната и точно пробил от стойки. Казалось, что после этого мяча Динамо сможет на равных конкурировать с израильтянами.
Но в начале второго тайма подопечные Шовковского остались в меньшинстве. Вивчаренко полетел прямой ногой в лодыжку соперника, за что получил прямую красную карточку.
Этот момент заставил тренера перейти на игру в три центрбека и выпустить Попова. К сожалению, новая схема не сработала, а Динамо довольно быстро посыпалось.
Уже через несколько минут после этого Эхезкел вывел Маккаби вперед, а позже добил гостей Перец. Хавбек легко оторвался от двух защитников Динамо и спокойно переиграл Нещерета.
Киевляне попытались отыграть хотя бы один гол после выхода Герреро, но счет остался неизменным. Поэтому через неделю, 28 августа, киевлянам придется отыгрывать два мяча в Люблине. Иначе – Лига конференций вместо Лиги Европы.