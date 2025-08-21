Киевское Динамо сыграло свой пятый матч в текущем евросезоне. Подопечные Александра Шовковского вылетели из Лиги чемпионов и стали участниками квалификации Лиги Европы, сообщает 24 Канал.

Что ждало Динамо?

Соперником "бело-синих" стал тель-авивский Маккаби, который также вылетел из ЛЧ от Пафоса. В конце концов игровые проблемы Динамо оставляли опасения у фанатов клуба перед этими поединками.

В конце концов Шовковский пошел на кадровые изменения, оставив вне основы Тымчика, Бражка, Кабаева, Буяльского и Дубинчака. Матч был отложен на 15 минут из-за тяжелой погоды.

Впрочем, это не помешало Динамо провалить начало матча. Всего за 15 минут Маккаби смог создать 3-4 момента у ворот Нещерета и один из них завершился голом.

Маккаби – Динамо 3:1

Голы: Перец, 12, 69, Эхезкел, 58 – Волошин, 32.

Перец нашел брешь в защите Динамо и с острого угла точно пробил под перекладину. Оправиться киевляне смогли ближе к перерыву. Неплохой момент имел Ярмоленко, а вот Волошину удалось отыграть один мяч.

Назар откликнулся на проникающий пас от Ваната и точно пробил от стойки. Казалось, что после этого мяча Динамо сможет на равных конкурировать с израильтянами.

Голы в матче Маккаби – Динамо в первом тайме: смотреть видео

Но в начале второго тайма подопечные Шовковского остались в меньшинстве. Вивчаренко полетел прямой ногой в лодыжку соперника, за что получил прямую красную карточку.

Этот момент заставил тренера перейти на игру в три центрбека и выпустить Попова. К сожалению, новая схема не сработала, а Динамо довольно быстро посыпалось.

Уже через несколько минут после этого Эхезкел вывел Маккаби вперед, а позже добил гостей Перец. Хавбек легко оторвался от двух защитников Динамо и спокойно переиграл Нещерета.

Как Маккаби добило Динамо после перерыва: смотреть видео

Киевляне попытались отыграть хотя бы один гол после выхода Герреро, но счет остался неизменным. Поэтому через неделю, 28 августа, киевлянам придется отыгрывать два мяча в Люблине. Иначе – Лига конференций вместо Лиги Европы.