Киевское Динамо завершило свои выступления в Лиге чемпионов 2025-2026. Чемпионы УПЛ провели ответный матч 3-го квалификационного раунда, посетив в гости Пафос, сообщает 24 Канал.

Как сыграло Динамо?

Первый матч в Люблине стал разочарованием для "бело-синих". Команда выдала невыразительный матч против киприотов и минимально проиграла из-за позднего гола Андерсона Силвы.

Во второй игре команде Шовковского необходимо было играть более остро для камбека. Однако киевский клуб снова не смог навязать Пафосу свою игру.

Пафос – Динамо 2:0

Голы: Оршич, 2, Коррейя, 55.

Более того, соперник прекрасно сыграл на контратаках. К сожалению, и защита Динамо выглядела неуверенно. Ситуация существенно ухудшилась на старте второго тайма, когда Михавко и Нещерет несогласованно действовали в борьбе с Танковичем.

Как итог, футболист выдал пас на Оршича, который в упор расстрелял уже пустые ворота. Динамо пыталось найти путь к воротам киприотов, но хозяева действовали безошибочно в защите.

Да и сами действия "бело-синих" трудно назвать острыми. А гол Корреи во втором тайме окончательно снял вопрос о победителе дуэли. Тымчик подарил Оршичу мяч в собственной штрафной площадке.

Хорват выполнил навес на Коррею, который поразил ближний угол ворот Нещерета. После этого Динамо, похоже, окончательно смирилось с вылетом и не смогло наработать даже на гол престижа.

Таким образом, Динамо вылетает из Лиги чемпионов. Это означает, что впервые с 2005 года Украина не будет представлена ни одним клубом в основном этапе этого соревнования. Зато киевляне сыграют в Лиге Европы против Маккаби Тель-Авив или Хамрун Спартанс.