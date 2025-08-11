Трансфер Ильи Забарного обойдется Пари Сен-Жермену в 67 миллионов евро вместе с бонусами. Киевское Динамо получит 20 процентов, но не от общей суммы, а с разницы, сообщает 24 Канал со ссылкой на ТатоТаке.

К теме Такого от Забарного не ожидали: Борнмут шокирован поведением украинца из-за перехода в ПСЖ

Сколько денег получит Динамо за трансфер Забарного в ПСЖ?

Журналист Михаил Спиваковский развенчал мифы о невероятной прибыли, которую получат боссы "бело-синих" от перехода Забарного.

"В этих подсчетах очень легко попасть в заблуждение, потому что все запомнили, что у Динамо есть процент от продажи Забарного. И почему-то помнят о 25%, а на самом деле 20% – и это первое заблуждение.

А второе заблуждение очень простое – речь идет не о пятой части от общей суммы трансфера Забарного в ПСЖ. Речь идет о разнице между суммой, которую Борнмут получит с ПСЖ и минус те средства, которые Борнмут оплатил уже Динамо", – сказал Спиваковский.

По подсчетам ведущего ТаТоТаке, разница между суммой трансфера Забарного из Борнмута в ПСЖ и из Динамо в Борнмут составит примерно 40 миллионов евро. Из этих денег столичный клуб получит 8 миллионов (20 процентов от трансфера).

Справка. За трансфер Ильи Забарного Борнмут заплатил Динамо в 2023 году 22,7 миллиона евро.

Кроме того, киевляне получат платеж солидарности за воспитание футболиста до возраста 21 года. Таким образом, Динамо заработает на трансфере Забарного в ПСЖ примерно 10,5 миллионов евро.

Отметим, что Илья Забарный уже прибыл в Париж, где состоится официальное подписание контракта с ПСЖ.