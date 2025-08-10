Переговоры по трансферу защитника Борнмута и сборной Украины Ильи Забарного продолжались два месяца. ПСЖ сумел выиграть конкуренцию у грандов АПЛ и подписать 22-летнего украинца, пишет 24 Канал со ссылкой на RMC Sport.

По информации источника, Забарный присоединится к Пари Сен-Жермен в понедельник, 11 августа. Вероятно, в этот день состоится официальное представление футболиста. Украинец будет играть за "красно-синих" на протяжении пяти сезонов.

Сообщается, что "парижане" заплатят Борнмуту 63 миллиона евро, а еще три миллиона евро "вишни" получат бонусами. Отметим, что 20 процентов от суммы трансфера получит киевское Динамо. Именно такой пункт был прописан в контракте при переходе центрбека в Борнмут.

Интересно, что лондонский Тоттенхэм готов был заплатить 70 миллионов евро. Однако руководство "вишен" учло желание футболиста и согласилось на условия ПСЖ.

Илья Забарный прошел всю подготовку к сезону в составе Борнмута и участвовал в контрольных матчах. Это уменьшит до минимума процесс адаптации. Ожидается, что Илья сможет дебютировать за ПСЖ в матче Суперкубка УЕФА против Тоттенхэма, который состоится 13 августа.

