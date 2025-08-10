Французский клуб выложит внушительную сумму за украинского футболиста "вишен". Также стало известно, сколько будет зарабатывать Забарный по контракту, сообщает 24 канал со ссылкой L`Eqiupe.

Какая зарплата у Забарного?

По данным источника, Борнмут согласился продать Илью Забарного в ПСЖ. Английский клуб получит за трансфер лидера сборной Украины 63 миллиона евро без учета бонусов.

"Вишни" получат 60 миллионов евро, а также 3 миллиона евро в виде солидарных выплат. Также предусмотрено 1,5 миллиона евро за победу ПСЖ в Лиге 1 и 1,5 миллиона евро за триумф в Лиге чемпионов.

Илья Забарный подпишет контракт с ПСЖ сроком на пять лет и совсем скоро должен пройти медосмотр. За первый сезон в новом клубе украинец заработает 4,5 миллиона евро с учетом налогов.

К слову. В сезоне 2024/2025 Илья Забарный сыграл в 39 матчах за Борнмут во всех турнирах. За это время украинский защитник отметился одной результативной передачей.

Отметим, что ПСЖ начнет новый сезон матчем против Тоттенхэма за Суперкубок УЕФА. Игра между парижанами и "шпорами" состоится 13 августа.

Ранее сообщали о том, сколько Динамо заработает за трансфер Ильи Забарного "Бело-синие" получат хорошие средства за переход украинского футболиста во французский клуб.