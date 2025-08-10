Французький клуб викладе значну суму за українського футболіста "вишень". Також стало відомо, скільки зароблятиме Забарний за контрактом, повідомляє 24 канал із посиланням L`Eqiupe.

Читайте також "Мотя їде додому": фанати затролили росіянина на тлі трансферу Забарного у ПСЖ

Яка зарплата у Забарного?

За даними джерела, Борнмут погодився продати Іллю Забарного у ПСЖ. Англійський клуб отримає за трансфер лідера збірної України 63 мільйони євро без урахування бонусів.

"Вишні" отримають 60 мільйонів євро, а також 3 мільйони євро у вигляді солідарних виплат. Також передбачено 1,5 мільйона євро за перемогу ПСЖ у Лізі 1 і 1,5 мільйона євро за тріумф у Лізі чемпіонів.

Ілля Забарний підпише контракт з ПСЖ терміном на п'ять років та зовсім скоро має пройти медогляд. За перший сезон у новому клубі українець заробить 4,5 мільйона євро з урахуванням податків.

До слова. У сезоні 2024/2025 Ілля Забарний зіграв у 39 матчах за Борнмут в усіх турнірах. За цей час український захисник відзначився однією результативною передачею.

Зазначимо, що ПСЖ розпочне новий сезон матчем проти Тоттенхема за Суперкубок УЄФА. Гра між парижанами та "шпорами" відбудеться 13 серпня.

Раніше повідомляли про те, скільки Динамо заробить за трансфер Іллі Забарного у ПСЖ. "Біло-сині" отримають хороші кошти за перехід українського футболіста у французький клуб.