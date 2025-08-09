Від суми майбутнього трансферу 20% отримає київське Динамо, а ще 5% їм належить за виховання гравця. 24 Канал порахував, скільки зароблять "біло-сині" від продажу захисника збірної України.

Скільки сумарно отримають кияни за перехід Забарного?

За інформацією відомого інсайдера Фабріціо Романо, ПСЖ домовився з Борнмутом про перехід Іллі Забарного за 63 мільйони євро, а ще чотири мільйони прописані у вигляді бонусів. Рівно чверть цієї суми має дістатися чинному чемпіону Української Прем'єр-ліги.

Тож Динамо має отримати 16,75 мільйона євро від повного пакета трансферу (з урахуванням бонусів). Це зробить Забарного найдорожчим трансфером в історії "біло-синіх".

За даними Transfermarkt, кияни отримали від Борнмута 22,7 мільйона євро при продажі. Тепер "вишні" доплатять ще від 15,75 до 16,75 мільйона євро, що в сумі зробить загальну вартість під 40 мільйонів євро.

Довідка. До цього рекордним трансфером в історії Динамо був продаж Андрія Ярмоленка в Боруссію Дортмунд. Тоді кияни отримали 25 мільйонів євро.

Зазначимо, що через перехід Іллі Забарного ПСЖ має залишити російський воротар Матвій Сафонов. Це спричинило справжню істерику в депутата Держдумі Росії.