Французький клуб повинен продати Матвія Сафонова. У росіян почалась невгамовна істерика через ситуацію, яка склалась навколо їхнього футболіста, повідомляє 24 канал із посиланням на росЗМІ.

Чому у росіян палає через Забарного?

Дмитру Свищеву не подобається становище російського голкіпера Матвія Сафонова у ПСЖ. Депутат Держдуми розкритикував трансфер українського захисника Іллі Забарного у французький клуб.

Свищев заявив, що Сафонов повинен покинути клуб через купівлю Забарного. На його думку, керівництво ПСЖ слухає якихось дивних "українських порадників", які взагалі не дотичні до спорту.

Відбуваються дивні речі. Чому під роздачу має потрапляти наш воротар? Ці речі жодного стосунку не мають до спорту. Офіційно клуб про це не говорить. Чому через купівлю українського захисника повинен залишати команду наш воротар,

– сказав Свищев.

Дмитро Свищев своєю заявою стосовно Матвія Сафонова викликав лише сміх у соціальних мережах. Користувачі почали глузувати з депутата Держдуми:

"Хіба Держдума не може ухвалити закон, що забороняє продаж Сафонова?".

"Цей закон вже давно ухвалено в літописах, місце Сафонова у ПСЖ – споконвічно російське".

Варто відзначити, що ПСЖ готове продати Матвія Сафонова, аби підписати Іллю Забарного. Російського голкіпера запропонували турецькому Галатасараю.

Раніше повідомляли про те, що УЄФА виплатила гроші Росії, яка відсторонена від змагань через агресію проти України.