Французский клуб должен продать Матвея Сафонова. У россиян началась неуемная истерика из-за ситуации, которая сложилась вокруг их футболиста, сообщает 24 канал со ссылкой на росСМИ.

Почему у россиян пылает из-за Забарного?

Дмитрию Свищеву не нравится положение российского голкипера Матвея Сафонова в ПСЖ. Депутат Госдумы раскритиковал трансфер украинского защитника Ильи Забарного во французский клуб.

Свищев заявил, что Сафонов должен покинуть клуб из-за покупки Забарного. По его мнению, руководство ПСЖ слушает каких-то странных "украинских советчиков", которые вообще не имеют отношения к спорту.

Происходят странные вещи. Почему под раздачу должен попадать наш вратарь? Эти вещи никакого отношения не имеют к спорту. Официально клуб об этом не говорит. Почему из-за покупки украинского защитника должен покидать команду наш вратарь,

– сказал Свищев.

Дмитрий Свищев своим заявлением относительно Матвея Сафонова вызвал лишь смех в социальных сетях. Пользователи начали смеяться над депутатом Госдумы:

"Разве Госдума не может принять закон, запрещающий продажу Сафонова?".

"Этот закон уже давно принят в летописях, место Сафонова в ПСЖ – исконно русское".

Стоит отметить, что ПСЖ готов продать Матвея Сафонова, чтобы подписать Илью Забарного. Российского голкипера предложили турецкому Галатасараю.

Ранее сообщали о том, что УЕФА выплатила деньги России, которая отстранена от соревнований из-за агрессии против Украины.