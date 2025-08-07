Парижане и "вишни" находятся на финальной стадии переговоров по переходу лидера сборной Украины. Известный инсайдер Фабрицио Романо раскрыл детали, сообщает 24 канал.

Когда Забарный перейдет в ПСЖ?

По имеющейся информации, ПСЖ и Борнмут совсем скоро завершат переговоры относительно перехода Ильи Забарного. Ожидается, что украинский защитник подпишет пятилетний контракт с парижанами.

Стоит отметить, что одним из условий Ильи Забарного была продажа российского голкипера Матвея Сафонова, который играет за ПСЖ. Журналист Берк Гель сообщил о том, что французский клуб пообещал продать представителя вражеской страны.

Сафонова предложили Галатасараю. ПСЖ в свое время заплатил за россиянина 20 миллионов евро, но турецкий клуб заплатит за голкипера значительно меньшую сумму.

К слову. Илья Забарный сыграл в 39 матчах за Борнмут во всех турнирах прошлого сезона. Лидер сборной Украины за это время отметился 1 голевой передачей.

