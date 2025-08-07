К их списку накануне добавился форвард сборной Словакии Роберт Боженик. Летом он перешел из Боавишты в Сток Сити, а перед трансфером в английский клуб отклонил предложения из "запоребрика", сообщает 24 Канал со ссылкой на Šport 24.

Читайте также Пошел по пути Усика: легендарный Бе начинает футбольную карьеру на Родине

Почему Боженик отказался играть в России?

По словам нападающего, его хотели подписать московские ЦСКА и Локомотив. Они предлагали очень привлекательные финансовые условия, но он отказался из-за своей принципиальной позиции относительно российско-украинской войны.

"Если брать годовую зарплату, то это было бы в четыре раза больше, чем в Боавиште. Я принципиальный человек и установил определенные ценности в жизни, поэтому я не принял предложение.

Отвечая за свою семью, обоих родителей, я повлиял бы на многие жизни. Эти деньги не сделали бы меня счастливым, и мне не стоило бы разрушать чью-то жизнь своим решением", – заявил словак.

Отметим, что на протяжении карьеры Роберт Боженик выступал за Жилину, Фортуну, Фейенорд и Боавишту. В составе национальной сборной Словакии он выступает с 2019 года и за это время провел 51 матч, в которых забил семь голов и отдал четыре результативные передачи.

К слову. 24 июля Роберт Боженик стал одноклубником игрока сборной Украины Максима Таловерова. Он также летом присоединился к "гончарам", перейдя из Плимута.

Первый официальный матч Сток Сити в новом сезоне состоится 9 августа против Дерби Каунти. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени.