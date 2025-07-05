Украинский футболист Максим Таловеров стал игроком Сток Сити. Игрок продолжит играть в английском чемпионате, пишет 24 Канал со ссылкой на ФК Сток Сити.

Читайте также Чили обвинила Украину в давлении из-за игры с Россией

Новый клуб Таловерова

Максим Таловеров, ранее выступавший за Плимут и национальную сборную Украины, продолжит карьеру в Сток Сити.

Соглашение рассчитано на три года, однако финансовые условия трансфера официально не раскрываются. В то же время британские СМИ сообщают, что “гончары” заплатили за украинского защитника около 2 миллионов евро, в то время, как Transfermarkt оценивает его в 3 миллиона евро.

Интересно, что трансфер Таловерова в Плимут был одним из самых дорогих в истории клуба.

Справка. В сезоне-2024/2025 Максим Таловеров сыграл 13 матчей за Плимут, в которых отметился двумя голами и одним ассистом.

Отметим, что Сток Сити прошлый сезон завершил на 18 месте турнирной таблицы Чемпионшипа, набрав 51 зачетный балл.

