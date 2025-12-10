Перес сообщил лично: Реал принял решение относительно будущего Андрея Лунина

Лунин почти не получает игровой практики, пока первый вратарь команды Тибо Куртуа не травмирован. Поэтому неудивительно, что Лунин рассматривает варианты трансфера в другой клуб, сообщает 24 Канал со ссылкой на madrid-barcelona.

По теме Реал определился с суммой трансфера Лунина: во сколько украинец обойдется экс-клубу Шевченко

Отпустит ли Реал Лунина?

Испанские СМИ сообщают, что президент Реала Флорентино Перес провел разговор с украинцем. Он заверил, что клуб не будет мешать Лунину, если тот пожелает сменить команду.

Желание Андрея покинуть Мадрид называют логичным для амбициозного вратаря. Впрочем сам кипер еще не принял решение о дальнейшей карьере.

Ранее сообщалось, что Милан заинтересован в трансфере Лунина. Клуб даже готов привлечь экс-партнера украинца по Реалу Луку Модрича, чтобы тот сагитировал Андрея на трансфер.

Еще одним претендентом на Лунина является соперник Милана по дерби Интер, который готовится попрощаться с Янном Зоммером в конце сезона. Контракт украинца с Реалом действует до 2030 года согласно данным Transfermarkt.

Что известно о карьере Лунина в Реале? Украинец присоединился к Реалу в 2018 году. Мадридцы тогда заплатили около 8 миллионов евро Заре за вратаря.

Однако в первые сезоны в Мадриде Лунин не играл и отдавался в аренды. Игрок выступал за Леганес, Вальядолид и Овьедо.

Играть именно за Реал Андрей начал в 2021 году, но всегда был в статусе запасного кипера. За это время вратарь наиграл 62 матча, из которых 20 – насухо.

В этом сезоне украинец сыграл лишь один матч. Его команда идет второй в Ла Лиге, отставая от Барселоны на четыре балла. Также Реал занимает шестое место в турнирной таблице Лиги чемпионов.



