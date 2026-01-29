Мадридцам надо было не проиграть, чтобы остаться в топ-8. Зато португальцы вообще находились вне зоны плей-офф и нуждались только в победе, сообщает 24 Канал.
Что нужно было Бенфике?
Более того, "орлам" надо было еще и разницу мячей подкорректировать. Участие в игре могли принять трое украинцев, однако Андрей Лунин ожидаемо остался на скамейке запасных.
Зато Анатолий Трубин и Георгий Судаков оказались в старте. И если хавбек провел посредственный матч, то вратарь сборной Украины стал героем встречи.
Бенфика – Реал 4:2
Голы: Шелдеруп, 36, 54, Павлидис, 45+5 (пен), Трубин, 90+8 – Мбаппе, 30, 58.
Несмотря на два пропущенных мяча от Мбаппе, украинец совершил четыре сейва. Бенфика выдала ударную середину матча, где благодаря двум ассистам Павлидиса и его голу с пенальти забила трижды.
Перед компенсированным временем Бенфика выигрывала 3:2, но этот матч оставлял подопечных Моуринью на 25-м месте. Марсель имел аналогичную разницу мячей, но опережал португальцев по забитым голам.
Как Трубин стал спасителем Бенфики?
Поэтому Бенфике надо было забивать четвертый. И на восьмой компенсированной минуте свое слово сказал именно Трубин. Вратарь побежал в чужую площадку при стандарте и откликнулся на подачу Аурснеса.
Трубин забивает в ворота Реала: смотреть видео
Удар Анатолия головой отправил мяч в сетку Куртуа. Таким образом, Трубин забил свой первый гол в карьере, который вывел Бенфику на 24-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов, а значит и в плей-офф Лиги чемпионов.
Как складывается карьера Трубина в Бенфике?
- Анатолий присоединился к лиссабонскому клубу в январе 2023 года. Тогда Бенфика заплатила за кипера Шахтеру около 10 миллионов евро.
- При этом дончане прописали в контракте 40% прибыли от следующей перепродажи вратаря. Украинец сразу же завоевал место в основе команды и выиграл конкуренцию у Одиссеаса Влаходимоса.
- За это время он сыграл 132 матчей за Бенфику, в которых оформил 55 клиншитов. Также Анатолий имеет в своем активе 26 матчей за сборную Украины.
- Особенно успешным является текущий сезон для Анатолия – 17 матчей за "ноль" из 33-х. Правда, его команда идет лишь третьей в чемпионате Португалии.