Мадридцам надо было не проиграть, чтобы остаться в топ-8. Зато португальцы вообще находились вне зоны плей-офф и нуждались только в победе, сообщает 24 Канал.

Что нужно было Бенфике?

Более того, "орлам" надо было еще и разницу мячей подкорректировать. Участие в игре могли принять трое украинцев, однако Андрей Лунин ожидаемо остался на скамейке запасных.

Зато Анатолий Трубин и Георгий Судаков оказались в старте. И если хавбек провел посредственный матч, то вратарь сборной Украины стал героем встречи.

Бенфика – Реал 4:2

Голы: Шелдеруп, 36, 54, Павлидис, 45+5 (пен), Трубин, 90+8 – Мбаппе, 30, 58.

Несмотря на два пропущенных мяча от Мбаппе, украинец совершил четыре сейва. Бенфика выдала ударную середину матча, где благодаря двум ассистам Павлидиса и его голу с пенальти забила трижды.

Перед компенсированным временем Бенфика выигрывала 3:2, но этот матч оставлял подопечных Моуринью на 25-м месте. Марсель имел аналогичную разницу мячей, но опережал португальцев по забитым голам.

Как Трубин стал спасителем Бенфики?

Поэтому Бенфике надо было забивать четвертый. И на восьмой компенсированной минуте свое слово сказал именно Трубин. Вратарь побежал в чужую площадку при стандарте и откликнулся на подачу Аурснеса.

Трубин забивает в ворота Реала: смотреть видео

Удар Анатолия головой отправил мяч в сетку Куртуа. Таким образом, Трубин забил свой первый гол в карьере, который вывел Бенфику на 24-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов, а значит и в плей-офф Лиги чемпионов.

Как складывается карьера Трубина в Бенфике?