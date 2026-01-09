Вместо Бруну Лаже наставником "орлов" стал легендарный Жозе Моуринью. Однако уже летом "Особенный" может покинуть Бенфику, сообщает 24 Канал со ссылкой на talkSPORT.

Кто может возглавить Бенфику?

В контракте Жозе есть пункт о возможном уходе в конце сезона 2025 – 2026. Тренер его прописал в случае, если у него будет возможность возглавить сборную Португалии.

Этот вариант будет возможен, если команда провалится на ЧМ-2026 и с Роберто Мартинесом решат попрощаться. Тем временем, Бенфика уже подобрала возможную замену для Моуринью.

Боссы клуба заинтересованы в подписании Рубена Аморима, который недавно был уволен из Манчестер Юнайтед. Несмотря на то, что специалист тренировал Брагу и Спортинг, именно Бенфика является его родным клубом.

В нем Рубен воспитывался в академии, а на взрослом уровне выступал с 2008 по 2017 годы (с перерывами на единичные аренды). Несмотря на провал в Англии, на Родине Аморима до сих пор считают топовым специалистом и интересуются его услугами.

Как украинцы выступают за Бенфику?