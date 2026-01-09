Замість Бруну Лаже наставником "орлів" став легендарний Жозе Моурінью. Проте вже влітку "Особливий" може залишити Бенфіку, повідомляє 24 Канал з посиланням на talkSPORT.

Хто може очолити Бенфіку?

У контракті Жозе є пункт про можливий відхід наприкінці сезону 2025 – 2026. Тренер його прописав у разі, якщо у нього буде можливість очолити збірну Португалії.

Цей варіант буде можливий, якщо команда провалиться на ЧС-2026 і з Роберто Мартінесом вирішать попрощатися. Тим часом, Бенфіка вже підібрала можливу заміну для Моурінью.

Боси клубу зацікавлені у підписанні Рубена Аморіма, який нещодавно був звільнений з Манчестер Юнайтед. Попри те, що спеціаліст тренував Брагу та Спортинг, саме Бенфіка є його рідним клубом.

В ньому Рубен виховувався в академії, а на дорослому рівні виступав з 2008 по 2017 роки (з перервами на одиничні оренди). Попри провал в Англії, на Батьківщині Аморіма досі вважають топовим спеціалістом та цікавляться його послугами.

