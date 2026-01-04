Особливо крутим у воротаря вийшов 2025 рік. Протягом нього Трубін аж 61 матч на клубному рівні, а також ще сім – у складі збірної України, повідомляє 24 Канал.

До теми "Безрозсудність і відсутність відповідальності": тренер Бенфіки жорстко проїхався по Судакову

Як Трубін запалив у Бенфіці?

Зрештою Анатолій потрапив у престижний список воротарів. Українець очолив рейтинг голкіперів топових ліг за кількістю "сухих матчів" у 2025 році.

У складі Бенфіки Трубін оформив аж 26 кліншитів, випередивши на дві "сухі гри" кіпера Манчестер Сіті Джанлуїджі Доннарумму. У список потрапили лише воротарі з топ-15 національних ліг Європи.

Рейтинг воротарів найкращих чемпіонатів Європи за кліншитами у 2025 році:

МІСЦЕ ВОРОТАР КЛУБ ІГРИ КЛІНШИТИ 1 Анатолій Трубін Бенфіка 61 26 2 Джанлуїджі Доннарумма ПСЖ / Манчестер Сіті 60 24 3 Грегор Кобель Боруссія Д 65 23 4 Томаш Стракоша АЕК Афіни 44 22 5 Константін Цолакіс Олімпіакос 45 22 6 Лукаш Горнічек Брага 48 22 7 Діогу Кошта Порту 53 22 8 Унаї Сімон Атлетік 54 22 9 Давід Рая Арсенал 55 22 10 Тібо Куртуа Реал 60 22

Зазначимо, що і у збірній України Трубін став одним з героїв у відборі на ЧС-2026. Анатолій відіграв усі шість зустрічей восени та здійснив у цих матчах 17 сейвів.

Правда, лише одного разу українець зберіг свої ворота "на замку". Але Анатолій все одно допоміг команді Сергія Реброва пройти у раунд плей-оф, де наша команда гратиме зі Швецією.

Як складається кар'єра Трубіна у Бенфіці?