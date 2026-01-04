Особенно крутым у вратаря получился 2025 год. В течение него Трубин аж 61 матч на клубном уровне, а также еще семь – в составе сборной Украины, сообщает 24 Канал.

Как Трубин зажег в Бенфике?

В конце концов Анатолий попал в престижный список вратарей. Украинец возглавил рейтинг голкиперов топовых лиг по количеству "сухих матчей" в 2025 году.

В составе Бенфики Трубин оформил аж 26 клиншитов, опередив на две "сухие игры" кипера Манчестер Сити Джанлуиджи Доннарумму. В список попали только вратари из топ-15 национальных лиг Европы.

Рейтинг вратарей лучших чемпионатов Европы по клиншитам в 2025 году:

МЕСТО ВРАТАРЬ КЛУБ ИГРЫ КЛИНШИТЫ 1 Анатолий Трубин Бенфика 61 26 2 Джанлуиджи Доннарумма ПСЖ / Манчестер Сити 60 24 3 Грегор Кобель Боруссия Д 65 23 4 Томаш Стракоша АЕК Афины 44 22 5 Константин Цолакис Олимпиакос 45 22 6 Лукаш Горничек Брага 48 22 7 Диогу Кошта Порту 53 22 8 Унаи Симон Атлетик 54 22 9 Давид Рая Арсенал 55 22 10 Тибо Куртуа Реал 60 22

Отметим, что и в сборной Украины Трубин стал одним из героев в отборе на ЧМ-2026. Анатолий отыграл все шесть встреч осенью и совершил в этих матчах 17 сейвов.

Правда, лишь однажды украинец сохранил свои ворота "на замке". Но Анатолий все равно помог команде Сергея Реброва пройти в раунд плей-офф, где наша команда будет играть со Швецией.

Как складывается карьера Трубина в Бенфике?