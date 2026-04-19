В битве грандов сошлись соперники по столичному дерби Спортинг и Бенфика. Команды ведут борьбу за путевку в Лигу чемпионов между собой, сообщает 24 Канал.

По теме ПСЖ хочет выгнать россиянина и заменить его вратарем из Украины

Как Трубин снова стал героем?

Для украинцев этот матч особенно был интересным благодаря наличию наших земляков в Бенфике. Анатолий Трубин снова получил место в старте "орлов", а сь Георгий Судаков остался на скамейке запасных.

В конце концов нашему киперу удалось стать одним из лучших игроков встречи. В общем вратарь совершил пять сейвов, а в первом тайме еще и эффектно отразил пенальти от Суареса.

Вероятно, это дало толчок Бенфике, ведь через несколько минут гости сами получили право на 11-метровый. Его уверенно реализовал Шелдеруп, выведя "орлов" вперед.

Спортингу удалось отыграться в середине второго тайма усилиями Мориты. Ничья была в пользу "львов", однако Бенфике удалось таки выгрызть три очка.

Рафа Силва удачно вышел на замену и в компенсированное время принес команде Моуринью победу (2:1). Лиссабонский клуб продолжает идти без поражений в чемпионате.

Какие шансы у Бенфики на место в ЛЧ?