В битве грандов сошлись соперники по столичному дерби Спортинг и Бенфика. Команды ведут борьбу за путевку в Лигу чемпионов между собой, сообщает 24 Канал.
По теме ПСЖ хочет выгнать россиянина и заменить его вратарем из Украины
Как Трубин снова стал героем?
Для украинцев этот матч особенно был интересным благодаря наличию наших земляков в Бенфике. Анатолий Трубин снова получил место в старте "орлов", а сь Георгий Судаков остался на скамейке запасных.
В конце концов нашему киперу удалось стать одним из лучших игроков встречи. В общем вратарь совершил пять сейвов, а в первом тайме еще и эффектно отразил пенальти от Суареса.
Трубин отразил пенальти против Спортинга: смотреть видео на Megogo
Вероятно, это дало толчок Бенфике, ведь через несколько минут гости сами получили право на 11-метровый. Его уверенно реализовал Шелдеруп, выведя "орлов" вперед.
Спортингу удалось отыграться в середине второго тайма усилиями Мориты. Ничья была в пользу "львов", однако Бенфике удалось таки выгрызть три очка.
Рафа Силва удачно вышел на замену и в компенсированное время принес команде Моуринью победу (2:1). Лиссабонский клуб продолжает идти без поражений в чемпионате.
Обзор матча Спортинг – Бенфика: смотреть видео на Megogo
Какие шансы у Бенфики на место в ЛЧ?
- Благодаря этому успеху Бенфика обошла Спортинг и поднялась на второе место, которое дает путевку в квалификацию Лиги чемпионов. Правда, львы" отстают лишь на один балл и имеют матч в запасе.
- Лидером остается Порту, который имеет гандикап в 5 очков над Бенфикой. Если же "орлам" удастся опередить "драконов", то команда напрямую попадет в основной раунд Лиги чемпионов.
- Отметим, что текущий сезон является сверхуспешным для Анатолия Трубина. Украинец отыграл 46 матчей за Бенфику, в которых оформил аж 20 клиншитов.
- Более того, в Лиге чемпионов Трубин умудрился забить в ворота Реала, что позволило его команде попасть в плей-офф. Что же касается Судакова, то в 2026 году он потерял место в основе.
- На счету хавбека по 4 гола и ассисты в 37-ми матчах. Ранее сообщалось, что Георгий может покинуть Бенфику летом 2026-го из-за отсутствия игровой практики.