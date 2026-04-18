Испанская команда Сельта интересуется полузащитником Судаковым. Об этом сообщает издание El Gol Digital.

Что известно о возможном переходе Судакова в Селтик?

По данным издания, клуб из Виго рассматривает возможность подписания нескольких игроков Бенфики, в частности Франьо Ивановича и Бруму, но именно Судаков является для испанцев приоритетным и перспективным вариантом.

В дебютном сезоне за Бенфику Судаков сыграл 36 матчей, забил 4 гола и отдал 5 ассистов. Его рыночная стоимость по оценке Transfermarkt составляет 28 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Сельта дошла до четвертьфинала Лиги Европы, где уступила немецкому Фрайбургу. В Ла Лиге клуб из Виго после 31 тура занимает шестое место и претендует на выход в еврокубки.

Что говорил Мауринью о Судакове?