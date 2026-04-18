Испанская команда Сельта интересуется полузащитником Судаковым. Об этом сообщает издание El Gol Digital.
Что известно о возможном переходе Судакова в Селтик?
По данным издания, клуб из Виго рассматривает возможность подписания нескольких игроков Бенфики, в частности Франьо Ивановича и Бруму, но именно Судаков является для испанцев приоритетным и перспективным вариантом.
В дебютном сезоне за Бенфику Судаков сыграл 36 матчей, забил 4 гола и отдал 5 ассистов. Его рыночная стоимость по оценке Transfermarkt составляет 28 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Сельта дошла до четвертьфинала Лиги Европы, где уступила немецкому Фрайбургу. В Ла Лиге клуб из Виго после 31 тура занимает шестое место и претендует на выход в еврокубки.
Что говорил Мауринью о Судакове?
- Главный тренер Бенфики Жозе Моуринью не планирует продолжать сотрудничество с украинским полузащитником Георгием Судаковым. Кроме того, португальский наставник высказывает замечания по игре голкипера Анатолия Трубина, который однако пока остается основным вратарем команды, сообщает Transferfeed.
Судаков прошлым летом присоединился к клубу на правах аренды за 6,5 миллиона евро с условием обязательного выкупа в 2026 году за 21 миллион евро. Сначала он был в стартовом составе, но зимой начал чаще выходить на замену.