Іспанська команда Сельта цікавиться півзахисником Судаковим. Про це повідомляє видання El Gol Digital.

Що відомо про можливий перехід Судакова у Селтіка?

За даними видання, клуб із Віго розглядає можливість підписання кількох гравців Бенфіки, зокрема Франьо Івановича та Бруму, але саме Судаков є для іспанців пріоритетним та перспективним варіантом.

У дебютному сезоні за Бенфіку Судаков зіграв 36 матчів, забив 4 голи та віддав 5 асистів. Його ринкова вартість за оцінкою Transfermarkt становить 28 мільйонів євро.

Нинішнього сезону Сельта дійшла до чвертьфіналу Ліги Європи, де поступилася німецькому Фрайбургу. У Ла Лізі клуб із Віго після 31 туру займає шосте місце та претендує на вихід у єврокубки.

