Мова про Анатолія Трубіна та Георгія Судакова, які восени були основними у складі "орлів". Проте з часом ставлення тренерського штабу Бенфіки до наших гравців змінилось, повідомляє Transferfeed.
Як Моурінью невзлюбив українців?
Судаков перестав бути потрібним коучу Жозе Моурінью. Португальські ЗМІ пишуть, що наставник не планує продовжувати роботу із деякими гравцями клубу наступного сезону.
Серед них і є український півзахисник. Це суперечить позиції клубу, адже влітку активується пункт про обов'язковий викуп футболста у Шахтаря за 21 мільйон євро.
Ба більше, раніше Correio da Manha повідомляла, що Моурінью також має претензії і до Анатолія Трубіна. Португалець був готовий відправити кіпера в запас, але в підсумку Анатолій продовжує залишатися основним.
Нагадаємо, що у січні Трубін став зіркою Ліги чемпіонів. Наш голкіпер забив гол у ворота Реала, який допоміг португальцям пройти у плей-оф турніру.
Як українці виступають за Бенфіку?
Трубін приєднався до португальського клубу в січні 2023 року. Лісабонці заплатили за кіпера Шахтарю близько 10 мільйонів євро.
Кіпер одразу ж став основним в команді з Лісабону, витіснивши зі старту Одіссеаса Влаходімоса. Особливо успішним для гравця є поточний сезон.
Трубін має у своєму активі аж 21 матч на "нуль" з 45-ти. Що ж стосується Судакова. то хавбек став гравцем Бенфіки минулого літа, перейшовши на правах оренди за 6,5 мільйона євро.
Також в контракті прописана умова обов'язкового викупу влітку 2026 року за 21 мільйон. Спочатку Георгій був основним у складі "орлів", але взимку почав частіше опинятися на лаві запасних.
У 36-ти іграх в усіх турнірах Судаков оформив 4 голи та три асисти. Наразі Бенфіка йде лише третьою в чемпіонаті Португалії, відстаючи від Порту на сім балів та від Спортінга – на два.