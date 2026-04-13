Мова про Анатолія Трубіна та Георгія Судакова, які восени були основними у складі "орлів". Проте з часом ставлення тренерського штабу Бенфіки до наших гравців змінилось, повідомляє Transferfeed.

Як Моурінью невзлюбив українців?

Судаков перестав бути потрібним коучу Жозе Моурінью. Португальські ЗМІ пишуть, що наставник не планує продовжувати роботу із деякими гравцями клубу наступного сезону.

Серед них і є український півзахисник. Це суперечить позиції клубу, адже влітку активується пункт про обов'язковий викуп футболста у Шахтаря за 21 мільйон євро.

Ба більше, раніше Correio da Manha повідомляла, що Моурінью також має претензії і до Анатолія Трубіна. Португалець був готовий відправити кіпера в запас, але в підсумку Анатолій продовжує залишатися основним.

Нагадаємо, що у січні Трубін став зіркою Ліги чемпіонів. Наш голкіпер забив гол у ворота Реала, який допоміг португальцям пройти у плей-оф турніру.

