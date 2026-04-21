У 30-му турі чемпіонату Португалії "орли" перемогли у дербі із Спортінгом 2:1. Завдяки цьому Анатолій Трубін, Георгій Судаков та компанія залишилися єдиними у Старому світі, хто не знав гіркоти поразки у внутрішній першості, пише Суспільне Спорт.

Як Бенфіка виступає цього сезону у чемпіонаті?

Після 30 матчів Бенфіка зберігає феноменальну безпрограшну серію у Прімейрі, здобувши 21 перемогу і 9 разів зігравши із суперниками внічию.

До минулого вікенду у Європі залишалося два клуби, які могли похизуватися тим, що не програли жодного матчу у своєму чемпіонаті. Іншою такою командою була чеська Славія, але вона поступилася Градецу-Кралове.

Довідка. Клаксвік з Фарерських островів фактично теж не зазнавав поразок упродовж періоду з літа 2025 року до зараз, але чемпіонат у країні відбувається за системою весна – осінь, тому порівнювати напряму з Бенфікою та іншими європейськими лігами не зовсім коректно.

Попри безпрограшну серію, Бенфіка не очолює турнірну таблицю. Лісабонці поступаються Порту, який має на 7 очок більше. До кінця чемпіонату Португалії залишилося 4 тури, тож шанси здобути титул у підопічних Жозе Моурінью залишаються.

Який внесок українців у рекордну серію Бенфіки?