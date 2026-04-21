В 30-м туре чемпионата Португалии "орлы" победили в дерби со Спортингом 2:1. Благодаря этому Анатолий Трубин, Георгий Судаков и компания остались единственными в Старом свете, кто не знал горечи поражения во внутреннем первенстве, пишет Суспільне Спорт.

Как Бенфика выступает в этом сезоне в чемпионате?

После 30 матчей Бенфика сохраняет феноменальную беспроигрышную серию в Примейре, одержав 21 победу и 9 раз сыграв с соперниками вничью.

До прошлого уикенда в Европе оставалось два клуба, которые могли похвастаться тем, что не проиграли ни одного матча в своем чемпионате. Другой такой командой была чешская Славия, но она уступила Градец-Кралове.

Справка. Клаксвик с Фарерских островов фактически тоже не терпел поражений в течение периода с лета 2025 года до сейчас, но чемпионат в стране происходит по системе весна – осень, поэтому сравнивать напрямую с Бенфикой и другими европейскими лигами не совсем корректно.

Несмотря на беспроигрышную серию, Бенфика не возглавляет турнирную таблицу. Лиссабонцы уступают Порту, который имеет на 7 очков больше. До конца чемпионата Португалии осталось 4 тура, поэтому шансы получить титул у подопечных Жозе Моуринью остаются.

Какой вклад украинцев в рекордную серию Бенфики?