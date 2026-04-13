Речь об Анатолии Трубине и Георгии Судакове, которые осенью были основными в составе "орлов". Однако со временем отношение тренерского штаба Бенфики к нашим игрокам изменилось, сообщает Transferfeed.
Как Моуринью невзлюбил украинцев?
Судаков перестал быть нужным коучу Жозе Моуринью. Португальские СМИ пишут, что наставник не планирует продолжать работу с некоторыми игроками клуба в следующем сезоне.
Среди них и есть украинский полузащитник. Это противоречит позиции клуба, ведь летом активируется пункт об обязательном выкупе футболиста у Шахтера за 21 миллион евро.
Более того, ранее Correio da Manha сообщала, что Моуринью также имеет претензии и к Анатолию Трубину. Португалец был готов отправить кипера в запас, но в итоге Анатолий продолжает оставаться основным.
Напомним, что в январе Трубин стал звездой Лиги чемпионов. Наш голкипер забил гол в ворота Реала, который помог португальцам пройти в плей-офф турнира.
Как украинцы выступают за Бенфику?
- Трубин присоединился к португальскому клубу в январе 2023 года. Лиссабонцы заплатили за кипера Шахтеру около 10 миллионов евро.
- Кипер сразу же стал основным в команде из Лиссабона, вытеснив со старта Одиссеаса Влаходимоса. Особенно успешным для игрока является текущий сезон.
- Трубин имеет в своем активе аж 21 матч на "ноль" из 45-ти. Что же касается Судакова. то хавбек стал игроком Бенфики прошлым летом, перейдя на правах аренды за 6,5 миллионов евро.
- Также в контракте прописано условие обязательного выкупа летом 2026 года за 21 миллион. Сначала Георгий был основным в составе "орлов", но зимой начал чаще оказываться на скамейке запасных.
- В 36-ти играх во всех турнирах Судаков оформил 4 гола и три ассиста. Сейчас Бенфика идет лишь третьей в чемпионате Португалии, отставая от Порту на семь баллов и от Спортинга – на два.