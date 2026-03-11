Бывший тренер киевского Динамо поделился мнением относительно выступлений украинских легионеров в Европе. В комментарии 24 Канала специалист объяснил, почему такие игроки как Георгий Судаков и Илья Забарный не всегда получают стабильную игровую практику в своих клубах.

Почему украинцы часто сидят в запасе?

Йожеф Сабо считает, что украинские футболисты пока не соответствуют требованиям топ-клубов Европы. По его словам, главная проблема заключается в недостатке стабильности и выносливости на дистанции всего сезона.

Наши футболисты не очень подходят для европейских топ-команд, им тяжело, у них не то мастерство. Одну или несколько игр могут сыграть, но в течение сезона не вытягивают этот уровень интенсивности. Поэтому тренеры оставляют их в запасе,

– сказал Сабо.

Среди примеров он вспомнил Георгия Судакова и Илью Забарного, которые выступают в европейских чемпионатах, но не всегда имеют стабильную роль в своих командах.

Украинцы в Европе