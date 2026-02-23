Бывший наставник киевского Динамо поделился откровенной оценкой игры украинских клубов и футболистов. В комментарии 24 Каналу экс-тренер рассказал о впечатлениях от недавних матчей УПЛ, а также спрогнозировал, способна ли сборная пройти шведов в плей-офф отбора на чемпионат мира.

Смотрите также Украина – Швеция: Маркевич высказался о матче сборной в отборе на чемпионат мира

Что сказал Сабо о Динамо?

Йожеф Сабо критически оценил качество игры в чемпионате Украины, назвав матчи слабыми по уровню. Отдельно вспомнил за поединок Динамо и Руха, который завершился минимальной победой киевлян.

Ребята очень слабые – тотальный брак в действиях и больше ничего. То, что забили один мяч – молодцы, выиграли. У Руха тоже нет команды – играет одна молодежь. Это была игра до одного гола, но это не тот футбол, который мне нравится,

– добавил бывший тренер Динамо.



Динамо не без проблем победило Рух в первом матче в новом году /Фото ФК Динамо

Кто станет чемпионом УПЛ?

Специалист высказался относительно борьбы за медали. По его мнению, Шахтер имеет лучший состав и станет чемпионом, тогда как Динамо будет очень тяжело из-за потери очков.

Я еще раньше говорил, что чемпионом будет Шахтер. Хорошая команда, хороший подбор игроков. А киевское Динамо займет 3 или 4 место,

– заявил Йожеф Сабо.

Также экс-тренер вспомнил о ЛНЗ, который, по его мнению, вряд ли сможет навязать борьбу горнякам.

Зинченко, Довбик и шансы сборной Украины против шведов

Досталось и лидерам национальной команды. В частности, Сабо скептически оценил роль Александра Зинченко в сборной. Напомним, игрок недавно перешел в Аякс и сразу выбыл из-за травмы на длительный период.

Зинченко не тот футболист, без которого невозможно представить сборную. Он не умеет играть в отборе. В Арсенале себя показал на простых мячах – коротко отдать пас, больше ничего у него нет. Я не думаю, что он мог бы помочь сборной Украины,

– отметил бывший наставник.



Александр Зинченко получил травму в первом матче за Аякс /Фото Getty Images

Не обошел он и Артема Довбыка, который после перехода в Рому не демонстрирует стабильности. Кроме того, нападающий не поможет сборной в важном матче плей-офф против шведов из-за повреждения.

В клубе он не играет. Не может найти себя после перехода в Рому,

– добавил Сабо.

По мнению 85-летнего экс-наставника главной команды страны, сборной Украины будет крайне сложно пробиться на чемпионат мира. При этом он признал, что сборная Швеции традиционно имеет хорошую команду, даже несмотря на травмы нескольких игроков.

У нас нет футболистов, которые стабильно демонстрируют хорошую игру. Я не знаю, в каком состоянии находится сборная Швеции. Читал, что у них трое или четверо игроков восстанавливаются после травм. Но в целом у шведов хорошая команда. Поэтому нам будет очень сложно пройти на чемпионат мира,

– отметил Йожеф Сабо.



Илья Забарный – один из лидеров сборной Украины, который пока не может стать своим в ПСЖ /Фото Getty Images

О Забарном и ПСЖ

Отдельно Сабо высказался о ситуации Ильи Забарного в Пари Сен-Жермен.

ПСЖ – это команда №1 в Европе. Для чего они его купили – я не понимаю. Там есть бразильский защитник, капитан команды, который постоянно играет. И берут на это место Забарного. Жаль парня, но он пытается себя проявить,

– заявил бывший наставник Динамо.

Специалист отметил, что психологически трудно быть в топ-клубе без стабильной игровой практики.

Ему, возможно, надо идти куда-то в другую команду. Потому что зарабатывать большую зарплату – это одно, но в футболе есть закон: надо играть, показывать себя. Но он молодец. Когда тренер дает шанс – он демонстрирует мастерство,

– подытожил Сабо.

Чем известен Йожеф Сабо?