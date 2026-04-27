Инцидент на чемпионате Европы вызвал широкий резонанс в спортивном мире. Государственный тренер сборной Украины Дмитрий Сухоцкий эксклюзивно для 24 Канала раскрыл детали ситуации и высказался о поведении функционеров.

Что известно об инциденте?

Ирина Домбровская отказалась от совместного фото с российской спортсменкой во время церемонии награждения, после чего оказалась под давлением. Президент Европейской федерации тяжелой атлетики Астрит Хасани раскритиковал действия украинки и сделал ей замечание.

Ирина чувствует себя хорошо, уже едет домой. Мы ее поддержали сразу после этого инцидента. В целом международная федерация на стороне нашей спортсменки – они сразу с нами связались и выразили свою поддержку,

– отметил Дмитрий Сухоцкий.

По словам тренера, украинскую спортсменку поддержали и другие участники турнира, выступавшие на чемпионате Европы.



Ирина Домбровская завоевала на чемпионате Европы три "бронзы"

Обвинения в адрес Хасани

Дмитрий Сухоцкий заявил, что подобные ситуации уже случались ранее и связаны с президентом Европейской федерации Астритом Хасани.

Это уже не первый подобный случай с его стороны в адрес Украины и наших спортсменов. В прошлом году была такая же ситуация, где он в грубой форме высказывался к нашему главному тренеру,

– заявил Дмитрий Сухоцкий.

Тренер также намекнул на симпатии главы EWF к российской стороне.

Я не могу сказать, или он фанат россиян, но его действия говорят о том, что действительно фанат. Он очень радовался, когда россиянам разрешили выступать со своим флагом,

– добавил украинский тренер.

Угрозы санкциями и позиция Украины

В сборной заявили, что никаких нарушений правил не было, а угрозы санкциями являются безосновательными.

Он постоянно угрожает нам, что будет делать какие-то санкции по отношению к Украине, возможно дисквалифицировать или аннулировать результаты и медали,

– рассказал тренер.



Сухоцкий отметил, что в регламенте нет требования об обязательных совместных фото.

Там нет ни одного упоминания, что спортсмены обязаны делать какие-то фото. Мы ничего не нарушили, поэтому никакой дисквалификации не может быть.

В то же время он подчеркнул, что команда действует единой позицией, хотя были и исключения на этом чемпионате Европы.

Единственное, что Камила Конотоп не сходила с пьедестала, потому что выиграла чемпионат и решила показать наш успех,

– добавил Дмитрий Сухоцкий.



Успех Украины несмотря на скандал

Несмотря на инцидент, украинская сборная показала мощный результат на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Грузии, завоевав 12 медалей. Женская команда заняла первое общекомандное место.

Государственный тренер отметил молодых спортсменов – Екатерину Малащук, которая завоевала "серебро" взрослого континентального первенства в 18 лет, и Владислава Прилипко, который принес в копилку сборной бронзовую награду в соревнованиях мужчин.

Напомним, что Ирина Домбровская, которая отказалась от фото с россиянкой, завоевала на этих соревнованиях три "бронзы".