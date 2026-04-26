Ирина Домбровская устроила громкий демарш на континентальном первенстве в Батуми – и сразу оказалась под давлением функционера. Президент EWF резко отреагировал на ее отказ фотографироваться с россиянкой, сообщил на своей странице в инстаграме тренер сборной Украины Дмитрий Сухоцкий.

Смотрите также World Gymnastics отреагировала на мерзкий демарш россиянки на награждении Онофрийчук

Что известно о ситуации?

Украинская тяжелоатлетка Ирина Домбровская, которая завоевала на соревнованиях в Грузии три бронзовые медали, отказалась делать традиционное совместное фото с представительницей России после завершения соревнований. Она демонстративно покинула подиум, не став рядом с соперницей.

Подобные случаи уже случались ранее: украинские атлеты неоднократно игнорировали россиян даже под "нейтральным" статусом. В частности, каратистка София Элий после победы на Евро также отказалась от фото и оставила пьедестал, пишет sport.nv.ua.

Реакция президента федерации

Однако на этот раз ситуация получила продолжение. Президент Европейской федерации тяжелой атлетики Астрит Хасани резко раскритиковал украинку и сделал ей замечание за такой поступок.

Функционер фактически "набросился" на спортсменку за нарушение протокола и отказ от совместной церемонии с россиянкой.

Государственный тренер сборной Украины Дмитрий Сухоцкий опубликовал видео, на котором 39-летний косовар обращается к Домбровской.

Это неприемлемо, потому что спорт вне политики в нашей организации. Спасибо большое,

– добавил Хасани.

Сухоцкий подчеркнул, что действия спортсменки не сопровождались демонстрациями или нарушениями регламента. По его словам, поведение было сдержанным и корректным, а действующие правила не обязывают участников церемонии участвовать в совместной фотосессии.

По информации "Obozrevatel", осенью прошлого года Хасани направил открытое письмо президенту МОК Кирсти Ковентри с предложением отменить нейтральный статус для спортсменов из России и Беларуси.