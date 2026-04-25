На континентальном первенстве по тяжелой атлетике в Батуми украинка не только завоевала медали, но и продемонстрировала четкую позицию. Жест спортсменки на пьедестале превратился в громкий информационный взрыв, пишет "Obozrevatel".

Что произошло на чемпионате Европы?

Украинская тяжелоатлетка Ирина Домбровская стала одной из героинь чемпионата Европы-2026 в Грузии, где завоевала сразу три бронзовые награды. Она финишировала третьей в рывке, толчка и по сумме упражнений.

Однако главное внимание было приковано не только к результату. Во время церемонии награждения 22-летняя украинка демонстративно отказалась от совместного фото с представительницей России Варварой Кузьминой, которая стояла рядом на пьедестале.

Как отреагировали россияне на поступок Домбровской?

Такой шаг стал очередным проявлением позиции украинских спортсменов относительно участия россиян в международных турнирах. В то же время в России этот поступок вызвал волну возмущения и эмоциональных реакций в медиа и соцсетях.

Пропагандисты все как один написали об этом, выразив недовольство действиями тяжелоатлетки из Украины.

В то же время, как пишет "Трибуна", президент Европейской федерации тяжелой атлетики Астрит Хасани раскритиковал поведение Ирины Домбровской, добавив, что "спорт вне политики".