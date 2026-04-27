Інцидент на чемпіонаті Європи викликав широкий резонанс у спортивному світі. Державний тренер збірної України Дмитро Сухоцький ексклюзивно для 24 Каналу розкрив деталі ситуації та висловився про поведінку функціонерів.

Що відомо про інцидент?

Ірина Домбровська відмовилася від спільного фото з російською спортсменкою під час церемонії нагородження, після чого опинилася під тиском. Президент Європейської федерації важкої атлетики Астріт Хасані розкритикував дії українки та зробив їй зауваження.

Ірина почувається добре, вже їде додому. Ми її підтримали одразу після цього інциденту. В цілому міжнародна федерація на боці нашої спортсменки – вони одразу з нами зв'язалися і висловили свою підтримку,

– зазначив Дмитро Сухоцький.

За словами тренера, українську спортсменку підтримали й інші учасники турніру, що виступали на чемпіонаті Європи.



Ірина Домбровська виборола на чемпіонаті Європи три "бронзи"/ Колаж 24 Каналу

Звинувачення на адресу Хасані

Дмитро Сухоцький заявив, що подібні ситуації вже траплялися раніше і пов'язані з президентом Європейської федерації Астрітом Хасані.

Це вже не перший подібний випадок з його боку на адресу України та наших спортсменів. Минулого року була така сама ситуація, де він у грубій формі висловлювався до нашого головного тренера,

– заявив Дмитро Сухоцький.

Тренер також натякнув на симпатії очільника EWF до російської сторони.

Я не можу сказати, чи він фанат росіян, але його дії кажуть про те, що дійсно фанат. Він дуже радів, коли росіянам дозволили виступати зі своїм прапором,

– додав український тренер.

Погрози санкціями та позиція України

У збірній заявили, що жодних порушень правил не було, а погрози санкціями є безпідставними.

Він постійно погрожує нам, що буде робити якісь санкції по відношенню до України, можливо дискваліфікувати чи анулювати результати та медалі,

– розповів тренер.



Астріт Хасані/ Фото EWF

Сухоцький наголосив, що у регламенті немає вимоги щодо обов’язкових спільних фото.

Там немає жодної згадки, що спортсмени зобов'язані робити якісь фото. Ми нічого не порушили, тому жодної дискваліфікації не може бути.

Водночас він підкреслив, що команда діє єдиною позицією, хоча були й винятки на цьому чемпіонаті Європи.

Єдине, що Каміла Конотоп не сходила з п'єдесталу, де теж була росіянка, оскільки виграла чемпіонат і вирішила показати успіх України,

– додав Дмитро Сухоцький.



Дмитро Сухоцький/ Фото із фейсбук-сторінки тренера

Успіх України попри скандал

Попри інцидент, українська збірна показала потужний результат на чемпіонаті Європи з важкої атлетики в Грузії, виборовши 12 медалей. Жіноча команда посіла перше загальнокомандне місце.

Державний тренер відзначив молодих спортсменів – Катерину Малащук, яка виборола "срібло" дорослої континентальної першості у 18 років, та Владислава Прилипко, який приніс у скарбничку збірної бронзову нагороду у змаганнях чоловіків.

Нагадаємо, що Ірина Домбровська, яка відмовилася від фото з росіянкою, виборола на цих змаганнях три "бронзи".