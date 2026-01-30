Подопечные Сергея Реброва в первой игре встретятся со Швецией – 26 марта. Бывший тренер Металлиста, Карпат и Днепра Мирон Маркевич в комментарии 24 канала высказался о предстоящем матче национальной команды.

Что сказал Маркевич о матче Украина – Швеция?

Маркевич отметил, что ближе к матчу станет известно, в каком положении будут подходить команды к противостоянию.

До матча еще много времени, практически 2 месяца. Сейчас я ничего не могу сказать, ведь надо понимать, кто будет готов к матчу и будет играть, а кто будет травмирован. Возможно, что к тому времени залечит свою травму Артем Довбик. Кроме того, нужно понимать, кто из футболистов сборной Швеции будет играть, потому что там тоже есть травмированные. Все будет ясно ближе к игре,

– сказал специалист.

Ранее Маркевич высказался относительно Андрея Ярмоленко. Выдающийся специалист прокомментировал решение футболиста Динамо завершить карьеру.

Как выступала Украина в отборе на ЧМ-2026?