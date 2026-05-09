Однако недавно стало известно, что Маркевич не возглавит команду, новым тренером сборной станет итальянец Андреа Мальдера. Журналист Михаил Спиваковский на ютуб-канале "ВЗбірна" поделился новыми деталями относительно переговоров УАФ с Маркевичем.
Что известно о разговоре УАФ с Маркевичем?
По словам инсайдера, несмотря на активное обсуждение кандидатуры опытного специалиста в медиапространстве, официальных шагов со стороны УАФ не было.
Меня удивляет, что вокруг Маркевича было так много разговоров. Из того, что я знаю, ему никто даже не звонил из руководства,
– отметил журналист.
Спиваковский отметил, что ключевые лица, которые отвечали за выбор тренера, вообще не рассматривали этот вариант как приоритетный.
Двое ключевых людей, которые принимали решение, не воспринимали эту кандидатуру серьезно,
– подытожил Спиваковский.
Какова реакция на возможное назначение Мальдеры?
Бывший игрок сборной Украины Сергей Кривцов в интервью для 24 Канала отметил, что Андреа Мальдера имеет большой опыт работы в Милане и Италии, а также сотрудничал с Андреем Шевченко и Роберто Де Дзерби.
У него уже есть база, осталось лишь проявить собственную самостоятельность. Я почти на 100% уверен, что у него все получится,
– добавил он.
Другой бывший игрок сборной, Евгений Левченко, рассказал, что Мальдера уже работал в Украине, хорошо понимает местные реалии и знает, чего можно требовать от игроков. Он имеет налаженные коммуникационные связи и прямой контакт с Шевченко.
В то же время Левченко отметил, что вопрос, справится ли он именно с ролью главного тренера, остается открытым.
Кто такой Андреа Мальдера?
- Мальдера был ключевым ассистентом и тактиком в штабе Шевченко и считается одним из тех, кто способствовал успеху сборной Украины на Евро-2020, где команда дошла до четвертьфинала.
- На плече Мальдеры есть татуировка с украинским трезубцем и флагом, которую он сделал во исполнение обещания после выхода сборной на Евро-2020.
- После работы в Украине он помогал Роберто Де Дзерби в Брайтоне (2022 – 2024) и Марселе (2024 – 2026).
Ожидается, что Исполком УАФ официально утвердит его в должности 19 мая, как сообщал sport.ua. Итальянец вместе с президентом УАФ Шевченко посетит финал Кубка Украины 20 мая во Львове.