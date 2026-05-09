Однако недавно стало известно, что Маркевич не возглавит команду, новым тренером сборной станет итальянец Андреа Мальдера. Журналист Михаил Спиваковский на ютуб-канале "ВЗбірна" поделился новыми деталями относительно переговоров УАФ с Маркевичем.

Что известно о разговоре УАФ с Маркевичем?

По словам инсайдера, несмотря на активное обсуждение кандидатуры опытного специалиста в медиапространстве, официальных шагов со стороны УАФ не было.

Меня удивляет, что вокруг Маркевича было так много разговоров. Из того, что я знаю, ему никто даже не звонил из руководства,

– отметил журналист.

Спиваковский отметил, что ключевые лица, которые отвечали за выбор тренера, вообще не рассматривали этот вариант как приоритетный.

Двое ключевых людей, которые принимали решение, не воспринимали эту кандидатуру серьезно,

– подытожил Спиваковский.

Какова реакция на возможное назначение Мальдеры?

Бывший игрок сборной Украины Сергей Кривцов в интервью для 24 Канала отметил, что Андреа Мальдера имеет большой опыт работы в Милане и Италии, а также сотрудничал с Андреем Шевченко и Роберто Де Дзерби.

У него уже есть база, осталось лишь проявить собственную самостоятельность. Я почти на 100% уверен, что у него все получится,

– добавил он.

Другой бывший игрок сборной, Евгений Левченко, рассказал, что Мальдера уже работал в Украине, хорошо понимает местные реалии и знает, чего можно требовать от игроков. Он имеет налаженные коммуникационные связи и прямой контакт с Шевченко.

В то же время Левченко отметил, что вопрос, справится ли он именно с ролью главного тренера, остается открытым.

Кто такой Андреа Мальдера?