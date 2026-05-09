Проте нещодавно стало відомо, що Маркевич не очолить команду, новим тренером збірної стане італієць Андреа Мальдера. Журналіст Михайло Співаковський на ютуб-каналі "ВЗбірна" поділився новими деталями щодо переговорів УАФ із Маркевичем.
Що відомо про розмову УАФ з Маркевичем?
За словами інсайдера, незважаючи на активне обговорення кандидатури досвідченого фахівця у медіапросторі, офіційних кроків з боку УАФ не було.
Мене дивує, що навколо Маркевича було так багато розмов. З того, що я знаю, йому ніхто навіть не телефонував із керівництва,
– зазначив журналіст.
Співаковський наголосив, що ключові особи, які відповідали за вибір тренера, взагалі не розглядали цей варіант як пріоритетний.
Двоє ключових людей, які приймали рішення, не сприймали цю кандидатуру серйозно,
– підсумував Співаковський.
Яка реакція на можливе призначення Мальдери?
Колишній гравець збірної України Сергій Кривцов в інтерв'ю для 24 Каналу зазначив, що Андреа Мальдера має великий досвід роботи в Мілані та Італії, а також співпрацював з Андрієм Шевченком і Роберто Де Дзербі.
У нього вже є база, залишилося лише проявити власну самостійність. Я майже на 100% впевнений, що у нього все вийде,
– додав він.
Інший колишній гравець збірної, Євген Левченко, розповів, що Мальдера вже працював в Україні, добре розуміє місцеві реалії та знає, чого можна вимагати від гравців. Він має налагоджені комунікаційні зв'язки та прямий контакт з Шевченком.
Водночас Левченко зауважив, що питання, чи впорається він саме з роллю головного тренера, залишається відкритим.
Хто такий Андреа Мальдера?
- Мальдера був ключовим асистентом і тактиком у штабі Шевченка та вважається одним із тих, хто сприяв успіху збірної України на Євро-2020, де команда дійшла до чвертьфіналу.
- На плечі Мальдери є татуювання з українським тризубом і прапором, яке він зробив на виконання обіцянки після виходу збірної на Євро-2020.
- Після роботи в Україні він допомагав Роберто Де Дзербі в Брайтоні (2022 – 2024) та Марселі (2024 – 2026).
Очікується, що Виконком УАФ офіційно затвердить його на посаді 19 травня, як повідомляв sport.ua. Італієць разом із президентом УАФ Шевченком відвідає фінал Кубка України 20 травня у Львові.