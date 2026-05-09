Проте нещодавно стало відомо, що Маркевич не очолить команду, новим тренером збірної стане італієць Андреа Мальдера. Журналіст Михайло Співаковський на ютуб-каналі "ВЗбірна" поділився новими деталями щодо переговорів УАФ із Маркевичем.

Що відомо про розмову УАФ з Маркевичем?

За словами інсайдера, незважаючи на активне обговорення кандидатури досвідченого фахівця у медіапросторі, офіційних кроків з боку УАФ не було.

Мене дивує, що навколо Маркевича було так багато розмов. З того, що я знаю, йому ніхто навіть не телефонував із керівництва,

– зазначив журналіст.

Співаковський наголосив, що ключові особи, які відповідали за вибір тренера, взагалі не розглядали цей варіант як пріоритетний.

Двоє ключових людей, які приймали рішення, не сприймали цю кандидатуру серйозно,

– підсумував Співаковський.

Яка реакція на можливе призначення Мальдери?

Колишній гравець збірної України Сергій Кривцов в інтерв'ю для 24 Каналу зазначив, що Андреа Мальдера має великий досвід роботи в Мілані та Італії, а також співпрацював з Андрієм Шевченком і Роберто Де Дзербі.

У нього вже є база, залишилося лише проявити власну самостійність. Я майже на 100% впевнений, що у нього все вийде,

– додав він.

Інший колишній гравець збірної, Євген Левченко, розповів, що Мальдера вже працював в Україні, добре розуміє місцеві реалії та знає, чого можна вимагати від гравців. Він має налагоджені комунікаційні зв'язки та прямий контакт з Шевченком.

Водночас Левченко зауважив, що питання, чи впорається він саме з роллю головного тренера, залишається відкритим.

Хто такий Андреа Мальдера?