Среди главных претендентов на 27-летнего футболиста есть Жирона, которая давно следит за ним. Бывший тренер Динамо и сборной Украины в комментарии 24 канала оценил перспективы Шапаренко в испанском клубе.
Что сказал Сабо о шансах Шапаренко в Жироне?
Выдающийся наставник отметил, что футболисты едут в Европу, в частности из-за войны в Украине, но он не знает, сможет ли Шапаренко проявить себя там.
Дело в том, что наши ребята, которые играют за Шахтер, Динамо, они мечтают поехать в Европу или где-нибудь, чтобы не оставаться в Украине, где идет война, поэтому нормально. Однако, заиграет ли он там, я не знаю, футболисты едут, но там проявляют себя не очень,
– сказал Сабо.
Напомним, что ранее легенда Динамо высказался о новом соглашении Шапаренко с киевлянами. Он считает, что в клубе специально продлили контракт с футболистом.
Что известно о трансферных слухах относительно Шапаренко?
Жирона активно ищет усиление, частности в центре поля, и планировала подписать Марка Бернала из Барселоны и Стефана Байчетича из Ливерпуля.
Однако в клубе решили, что эти трансферы будет сложно реализовать. Поэтому каталонцы ищут альтернативные варианты – одним из них является Шапаренко.
Также в медиа появлялись слухи об интересе к футболисту Динамо из Турции, а также Германии – на украинца якобы претендовали Бешикташ, Трабзонспорт и Штутгарт.