Новое соглашение 27-летнего футболиста с киевлянами рассчитано на 5 лет. Бывший тренер Динамо и сборной Украины Йожеф Сабо в комментарии 24 канала высказался о решении Николая продлить контракт с "бело-синими".

Читайте также Существует немало преград: почему трансфер Зинченко в Аякс до сих пор не состоялся

Что сказал Сабо о Шапаренко?

Сабо заявил, что Шапаренко продлил контракт с Динамо, чтобы киевский клуб получил средства за его возможный будущий трансфер.

Это специально сделали в Динамо, чтобы получить какие-то деньги за Шапаренко, ведь, если за ним уже следят, кто он, что он, то его купят,

– высказался Сабо.

Кроме того, легенда Динамо ответил на вопрос, возможно ли, что Шапаренко продлил контракт с киевлянами из-за любви к клубу, ведь он очень давно играет за "бело-синих".

"Наверное так, ведь есть некоторые ребята, которые перед тем, как куда-то ехать, подписывают контракт, чтобы клуб заработал средства, они молодцы", – сказал бывший наставник Динамо.

Что сказал Сабо о перспективах Шапаренко в Жироне?

В СМИ ходили слухи, что Жирона интересуется Шапаренко, где уже играют экс-динамовцы Виктор Цыганков и Владислав Ванат. Сабо оценил переспективы футболиста в испанском клубе.

Дело в том, что наши ребята, которые играют за Шахтер, Динамо, они мечтают поехать в Европу или где-нибудь, чтобы не оставаться в Украине, где идет война, поэтому нормально. Однако, заиграет ли он там, я не знаю, футболисты едут, но там проявляют себя не очень,

– поделился мыслями экс-тренер киевлян.

К слову. Ранее Йожеф Сабо прокомментировал решение Ярмоленко завершить карьеру по окончании сезона 2025 – 2026. Он подчеркнул, что у Андрея уже не идет игра.

В этой новости нет хронологии

Что известно о карьере Шапаренко в Динамо?