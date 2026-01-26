Нова угода 27-річного футболіста з киянами розрахована на 5 років. Колишній тренер Динамо та збірної України Йожеф Сабо у коментарі 24 каналу висловився про рішення Миколи продовжити контракт з "біло-синіми".
Читайте також Існує чимало перепон: чому трансфер Зінченка в Аякс досі не відбувся
Що сказав Сабо про Шапаренка?
Сабо заявив, що Шапаренко продовжив контракт з Динамо, аби київський клуб отримав кошти за його можливий майбутній трансфер.
Це спеціально зробили в Динамо, щоб отримати якісь гроші за Шапаренко, адже, якщо за ним вже слідкують, хто він, що він, то його куплять,
– висловився Сабо.
Окрім того, легенда Динамо відповів на питання, чи можливо, що Шапаренко продовжив контракт з киянами через любов до клубу, адже він дуже давно грає за "біло-синіх".
"Напевно так, адже є деякі хлопці, які перед тим, як кудись їхати, підписують контракт, щоб клуб заробив кошти, вони молодці", – сказав колишній наставник Динамо.
Що сказав Сабо про перспективи Шапаренка у Жироні?
У ЗМІ ходили чутки, що Жирона цікавиться Шапаренком, де вже грають ексдинамівці Віктор Циганков та Владислав Ванат. Сабо оцінив переспективи футболіста в іспанському клубі.
Річ у тім, що наші хлопці, які грають за Шахтар, Динамо, вони мріють поїхати в Європу або ж деінде, щоб не залишатися в Україні, де йде війна, тому нормально. Проте, чи заграє він там, я не знаю, футболісти їдуть, але там проявляють себе не дуже,
– поділився думками екстренер киян.
До слова. Раніше Йожеф Сабо прокоментував рішення Ярмоленка завершити кар'єру після закінчення сезону 2025 – 2026. Він наголосив, що в Андрія вже не йде гра.
У цій новині немає хронології
Що відомо про кар'єру Шапаренка у Динамо?
Шапаренко розпочав свій футбольний шлях у маріупольському ДЮСШ-4 у 2010 році, звідки вже через рік перебрався до місцевого Іллічівця.
У 2014 році він підписав професійний контракт з Іллічівцем, а у 2015 році перебрався до київського Динамо, де спершу грав за U-19.
З 2017 року півзахисник вже виступав за дорослу команду киян. Всього у складі "біло-синіх" хавбек зіграв у 230 матчах, у яких забив 31 гол та віддав 34 результативні передачі.
У поточному сезоні Шапаренко зіграв у 22 матчах Динамо у всіх турнірах. На його рахунку 2 голи та 6 асистів.