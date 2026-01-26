Нова угода 27-річного футболіста з киянами розрахована на 5 років. Колишній тренер Динамо та збірної України Йожеф Сабо у коментарі 24 каналу висловився про рішення Миколи продовжити контракт з "біло-синіми".

Що сказав Сабо про Шапаренка?

Сабо заявив, що Шапаренко продовжив контракт з Динамо, аби київський клуб отримав кошти за його можливий майбутній трансфер.

Це спеціально зробили в Динамо, щоб отримати якісь гроші за Шапаренко, адже, якщо за ним вже слідкують, хто він, що він, то його куплять,

– висловився Сабо.

Окрім того, легенда Динамо відповів на питання, чи можливо, що Шапаренко продовжив контракт з киянами через любов до клубу, адже він дуже давно грає за "біло-синіх".

"Напевно так, адже є деякі хлопці, які перед тим, як кудись їхати, підписують контракт, щоб клуб заробив кошти, вони молодці", – сказав колишній наставник Динамо.

Що сказав Сабо про перспективи Шапаренка у Жироні?

У ЗМІ ходили чутки, що Жирона цікавиться Шапаренком, де вже грають ексдинамівці Віктор Циганков та Владислав Ванат. Сабо оцінив переспективи футболіста в іспанському клубі.

Річ у тім, що наші хлопці, які грають за Шахтар, Динамо, вони мріють поїхати в Європу або ж деінде, щоб не залишатися в Україні, де йде війна, тому нормально. Проте, чи заграє він там, я не знаю, футболісти їдуть, але там проявляють себе не дуже,

– поділився думками екстренер киян.

До слова. Раніше Йожеф Сабо прокоментував рішення Ярмоленка завершити кар'єру після закінчення сезону 2025 – 2026. Він наголосив, що в Андрія вже не йде гра.

Що відомо про кар'єру Шапаренка у Динамо?